Testo Taylan öldü mü? Ölüm iddialarıyla gündemde

Özellikle Youtube üzerinde çektiği videolarla tanınırlığını arttıran Testo Taylan şu sıralar ölüm iddialarıyla gündemi meşgul etmeye başladı.

Sosyal medyada eğlenceli içerikleriyle tanınan ünlü bir YouTuber ve Instagram içerik üreticisi olan Taylan, bir süredir aktif olarak paylaşım yapmamaktadır. Sevenleri, "Testo Taylan öldü mü? " sorusunu gündeme getirdi.

TESTO TAYLAN ÖLDÜ MÜ?

Gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız olan Testo Taylan’ın öldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle de TestoTaylan ölmemiştir, yaşıyordur.

Çektiği videolarlar ismini geniş kitlelere duyuran Testo Taylan'ın öldüğüne dair ortaya atılan iddialar asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır.

TESTO TAYLAN HAYATTA MI?

Testo Taylan hayattadır. Testo Taylan'ın gerçek ismi Taylan Özgüç Danyıldız'dır. 30 Ekim 1997 yılında doğdu.2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Sosyal medyada eğlenceli içerikleriyle tanınan ünlü bir YouTuber ve Instagram içerik üreticisi olan Taylan, spor kariyerinde de başarıları mevcuttur.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan Testo Taylan, YouTube kanalında eğlence odaklı videolar ve sporla ilgili paylaşımlar yapmaktadır.