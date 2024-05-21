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TFF 3. Lig'de finallerin oynanacağı yerlerin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF 3. Lig&#039;de finallerin oynanacağı yerlerin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor
Tff 3. Lig, Play-Off, Futbol, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3. Lig'de heyecan devam ederken play - off rövanş maçları tamamlandı. Finalde yarışacak 4 takımın belli olmasının ardından taraftarlar final maçı nerede oynanacak 2024 merak etmeye başladı. Oynanacak olan karşılaşmaların sonucu 2 takım TFF 2. Lig'de mücadele edebilecek.

Yakından takip edilen TFF 3. Lig'de yükselme yarışı son hızıyla devam ederken gruplardan çıkan takımların oynayacağı final maçının nerede oynanacağı araştırılmaya başlandı. İşte mücadele edecek takımlar ve tarihleri...

Lig'de 1. tur mücadeleleri 2 Mayıs'ta onanırken tur atlayan takımlar ilk maçını 6 Mayıs, diğer maçını ise 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirdi. Bu turda da başarılı olan takımları 15 Mayıs günü ilk maçı oynarken 20 Mayıs'ta rövanş karşılaşmalarını oynadı.

TFF 3. Lig'de finallerin oynanacağı yerlerin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor - 1. Resim

1. ve 2. grup finalleri 25 Mayıs, 3. ve 4. grup maçları ise 26 Mayıs günü gerçekleşirken finalin nerede oynanacağı henüz açıklanmadı. Birkaç gün içerisinde oynanacak yerlerin açıklanması bekleniyor. Finaller tarafsız sahada ve tek maç usulüne göre gerçekleşecek.

52 Orduspor FK ile Çimentaş Elazığspor karşılaşırken, Merkür Jet Erbaaspor ile Muş 1984 Muşspor karşılaşacak. Kazanan 2 ekip ise 2. Lig'de oynamaya hak kazanacak.

TFF 3. Lig'de finallerin oynanacağı yerlerin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor - 2. Resim

Play-off 3. tur rövanş sonuçları şöyle:

Merkür Jet Erbaaspor - Belediye Kütahyaspor: 1-0 (Penaltılar ile 6-5) (1-2)

Sebat Gençlikspor - Muş 1984 Muşspor: 0-3 (1-0)

Çimentaş Elazığspor - Efeler 09: 4-0 (3-0)

Aliağa - 52 Orduspor FK: 1-0 (Penaltılar ile 1-3) (0-1)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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