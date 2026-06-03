TOGG, Haziran 2026 döneminde geçerli olan güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın elektrikli modelleri T10X ve T10F, farklı donanım ve menzil seçenekleriyle satışta yer alırken, kullanıcılar V1 ve V2 paketleri arasından tercih yapabiliyor. İşte TOGG 2026 haziran kampanyası ardından T10X ve T10F’nin güncel fiyatları...

Togg, Haziran 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini duyurdu. Togg, T10X ve T10F modelleri için farklı bütçelere hitap eden çeşitli finansman seçeneklerini kullanıcıların erişimine sundu.Markanın satışa sunduğu modeller arasında SUV segmentindeki T10X ile fastback tasarımıyla öne çıkan T10F bulunuyor.

TOGG 2026 haziran kampanyasını paylaştı! İşte T10X ve T10F’nin Yeni Fiyatları

T10X HAZİRAN FİYATLARI

T10X modelinde V1 RWD Standart Menzil versiyonu 1.869.048 TL, V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 2.179.668 TL, V2 RWD Uzun Menzil versiyonu 2.371.000 TL, V2 4More Obsidiyen versiyonu ise 3.218.057 TL teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

TOGG 2026 haziran kampanyasını paylaştı! İşte T10X ve T10F’nin Yeni Fiyatları

T10F HAZİRAN FİYATLARI

T10F modelinde V1 RWD Standart Menzil versiyonu 1.884.980 TL, V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 2.195.600 TL, V2 RWD Uzun Menzil versiyonu 2.370.930 TL, V2 4More versiyonu ise 3.217.857 TL teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

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