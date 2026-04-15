250 bin sosyal konut projesi kapsamında Tokat Erbaa’da gerçekleştirilen TOKİ konut belirleme kurası sonrası isim listesi ve hak sahipleri sonuçları gündeme geldi. Kura çekilişi ve sözleşme sürecine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Tokat’ın Erbaa ilçesinde kura heyecanı yaşandı. Gündoğdu Mahallesi’nde inşa edilen konutlar için hak sahipleri ve daire belirleme süreci netleşti.

TOKAT TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Tokat Erbaa Gündoğdu Mahallesi TOKİ kura sonuçları, projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 309 konuttan oluşan projede, hak sahipleri için konut belirleme kurası 15 Nisan 2026 tarihinde saat 11.30’da TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla gerçekleştirildi.

Projede 237 adet 2+1 ve 72 adet 3+1 konut yer alırken, kura çekimi hak sahipleri arasında konut tipi ayrımı yapılmaksızın yapıldı. Kura sonuçlarının ardından vatandaşlar, isim listesi sorgulama ekranı üzerinden kendilerine çıkan konut bilgilerini öğrenebiliyor.

TOKİ TOKAT ERBAA HAK SAHİPLERİ KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI

Erbaa Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleştirilen konut belirleme kurası ile birlikte hak sahiplerinin hangi daireyi alacağı kesinleşti. Kura sonucunda belirlenen konutlar; blok, kat ve daire bilgileriyle birlikte hak sahiplerine tahsis ediliyor. Böylece vatandaşlar sahip olacakları konutun tüm detaylarını öğrenerek sözleşme sürecine geçiş yapıyor.

ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

Projede yer alan konutların ödeme planı da belli oldu. Buna göre hak sahipleri, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yüzde 10 peşinat ödeyerek 240 ay vadeli taksit imkanıyla konut sahibi olabilecek. Taksitler ise sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak.

SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Tokat Erbaa projesinde hak sahipleri için sözleşme imzalama süreci 20 Nisan 2026 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeler, T. Halk Bankası Erbaa/Tokat Şubesi üzerinden imzalanacak.

Sözleşme sırasında hak sahiplerinden çeşitli belgeler talep edilecek. Bu belgeler arasında ikamet bilgileri, gelir durumu belgeleri ve başvuru kategorisine göre ek evraklar yer alıyor. Özellikle başvuru dönemine ait gelir şartlarının sağlandığını gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor.

