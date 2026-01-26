TOKİ projelerine başvuru yapan ancak kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar geri ödeme sürecine ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Peki, TOKİ başvuru paraları ne zaman geri yatacak? 5000 TL başvuru ücreti nasıl geri alınacak?

TOKİ sosyal konut başvuru sürecinde adaylardan 5 bin TL başvuru bedeli alınmıştı. Kura takviminin başlamasıyla birlikte hak sahipleri belirlendi. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru bedelinin iade sürecini merak ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kura sonucunda hak sahibi olamayan adaylar yatırdıkları başvuru bedelini geri alabilecek.

TOKİ başvuru paraları ne zaman geri yatacak? Başvuru bedelinin iadesi için gerekli bilgiler

TOKİ BAŞVURU BEDELİ NE ZAMAN GERİ YATAR?

Kurada hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra iade alabilecek. İade işlemleri banka şubeleri, ATM’ler ve internet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TOKİ başvuru paraları ne zaman geri yatacak? Başvuru bedelinin iadesi için gerekli bilgiler

TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADESİ NASIL ALINIR?

Başvuru bedelinin iade edilebilmesi için, başvuru sırasında beyan edilen T.C. kimlik numarası, cep telefonu bilgileri ve başvuru sahibine ait IBAN numarası sisteme girilmelidir.

TOKİ başvuru paraları ne zaman geri yatacak? Başvuru bedelinin iadesi için gerekli bilgiler

İnternet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar ise banka şubeleri ve ATM’ler aracılığıyla iade işlemlerini tamamlayabilir.

TOKİ başvuru bedeli iade işlemleriyle ilgili detaylı bilgiye TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası