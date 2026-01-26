26-31 Ocak TOKİ kura takvimi açıklandı! Samsun kura çekilişi ne zaman?
26-31 Ocak 2026 TOKİ kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun’da inşa edilecek 6 bin 397 konut için kura çekim tarihi netleşti. Bu hafta toplam 9 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Samsun kura çekilişi ne zaman?
Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Dört haftası geride kalan kura çekimlerinde bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahipleri belirlenirken 26-31 Ocak 2026 haftasında Samsun dahil 9 ilde daha kura çekimi yapılacak. Samsun’daki başvuru sahipleri ise kura çekiminin tarihi ve detaylarını yakından takip ediyor.
TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun’da yapılacak kura çekimi 31 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte il genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 397 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Samsun Merkez başta olmak üzere Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerini kapsayan projelerde kura işlemleri noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar aynı gün içerisinde erişime açılacak.
500 BİN KONUT SAMSUN HANGİ İLÇELERDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) - 3.750
Alaçam - 150
Asarcık - 100
Ayvacık - 120
Bafra - 500
Çarşamba - 300
Havza - 140
Kavak - 150
Ladik - 142
19 Mayıs - 125
Salıpazarı - 120
Terme - 300
Vezirköprü - 450
Yakakent - 50
SOSYAL KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Bakan Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen sosyal konut projesiyle de 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceğini anımsattı. 5 milyondan fazla vatandaşın projeye başvuru yaptığını söyleyen Kurum, "Biz de söz verdiğimiz, 24 yıldır yaptığımız gibi kuralarımızı hızlı bir şekilde çekmeye başladık. Mart ayında tüm kuraları tamamlayacak ve 2027 Mart ayında da inşallah evlerimizi teslim etmeye başlayacağız." şeklinde konuştu.
TOKİ BU HAFTA HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLECEK? (26-31 Ocak 2026)
Bakanlık tarafından paylaşılan 26-31 Ocak 2026 TOKİ kura takvimine göre bu hafta toplam 9 ilde kura çekimi yapılacak. Program kapsamında Kilis’te 1.170, Sinop’ta 947, Niğde’de 2.604, Aksaray’da 2.353, Ordu’da 3.334 ve Karabük’te 1.600 konut için hak sahipleri belirlenecek.
27 Ocak Salı: Kilis
28 Ocak Çarşamba: Sinop
29 Ocak Perşembe: Niğde
30 Ocak Cuma: Aksaray, Ordu, Karabük
31 Ocak Cumartesi: Samsun, Nevşehir, Bartın