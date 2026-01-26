26-31 Ocak 2026 TOKİ kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun’da inşa edilecek 6 bin 397 konut için kura çekim tarihi netleşti. Bu hafta toplam 9 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Samsun kura çekilişi ne zaman?

Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Dört haftası geride kalan kura çekimlerinde bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahipleri belirlenirken 26-31 Ocak 2026 haftasında Samsun dahil 9 ilde daha kura çekimi yapılacak. Samsun’daki başvuru sahipleri ise kura çekiminin tarihi ve detaylarını yakından takip ediyor.

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun’da yapılacak kura çekimi 31 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte il genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 397 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Samsun Merkez başta olmak üzere Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerini kapsayan projelerde kura işlemleri noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar aynı gün içerisinde erişime açılacak.

26-31 Ocak TOKİ kura takvimi açıklandı! Samsun kura çekilişi ne zaman?

500 BİN KONUT SAMSUN HANGİ İLÇELERDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) - 3.750

Alaçam - 150

Asarcık - 100

Ayvacık - 120

Bafra - 500

Çarşamba - 300

Havza - 140

Kavak - 150

Ladik - 142

19 Mayıs - 125

Salıpazarı - 120

Terme - 300

Vezirköprü - 450

Yakakent - 50

26-31 Ocak TOKİ kura takvimi açıklandı! Samsun kura çekilişi ne zaman?

SOSYAL KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Bakan Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen sosyal konut projesiyle de 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceğini anımsattı. 5 milyondan fazla vatandaşın projeye başvuru yaptığını söyleyen Kurum, "Biz de söz verdiğimiz, 24 yıldır yaptığımız gibi kuralarımızı hızlı bir şekilde çekmeye başladık. Mart ayında tüm kuraları tamamlayacak ve 2027 Mart ayında da inşallah evlerimizi teslim etmeye başlayacağız." şeklinde konuştu.

26-31 Ocak TOKİ kura takvimi açıklandı! Samsun kura çekilişi ne zaman?

TOKİ BU HAFTA HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLECEK? (26-31 Ocak 2026)

Bakanlık tarafından paylaşılan 26-31 Ocak 2026 TOKİ kura takvimine göre bu hafta toplam 9 ilde kura çekimi yapılacak. Program kapsamında Kilis’te 1.170, Sinop’ta 947, Niğde’de 2.604, Aksaray’da 2.353, Ordu’da 3.334 ve Karabük’te 1.600 konut için hak sahipleri belirlenecek.

27 Ocak Salı: Kilis

28 Ocak Çarşamba: Sinop

29 Ocak Perşembe: Niğde

30 Ocak Cuma: Aksaray, Ordu, Karabük

31 Ocak Cumartesi: Samsun, Nevşehir, Bartın

İLGİLİ HABERLER HABERLER TOKİ Giresun kura sonucu isim listesi sorgulama! 500 bin konut Giresun hak sahipleri belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası