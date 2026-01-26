TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Giresun’da yapımı planlanan 1.676 konut için kura çekimi 25 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından Giresun TOKİ kura sonucu isim listesi açıklandı ve hak sahipleri belli oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Giresun etabı tamamlandı. Merkez ve 13 ilçeyi kapsayan projede 1.676 konut için yapılan kura çekimi sonrası asil ve yedek hak sahipleri netleşti. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar Giresun TOKİ kazananlar tam isim listesini sorgulamaya başladı.

TOKİ GİRESUN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

TOKİ Giresun kura çekimi, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00 itibarıyla başladı ve canlı yayınla takip edildi. Çekiliş kapsamında Giresun Merkez başta olmak üzere Bulancak, Espiye, Görele, Tirebolu, Şebinkarahisar ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 1.676 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından asil ve yedek kazananlara ait isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi. Aynı zamanda sonuçlar, noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından e-Devlet sistemine de yüklendi. Başvuru yapan vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

500 BİN KONUT GİRESUN HAK SAHİPLİĞİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Giresun hak sahipliği sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden il bazlı yayımlanan kura sonuçları ekranına giriş yapabiliyor. Ayrıca sonuçlar e-Devlet üzerinden de görüntülenebiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden konut tipi, ilçe ve hak sahipliği durumlarını detaylı şekilde inceleyebilir.

GİRESUN 500 BİN KONUT NEREYE YAPILACAK?

Merkez - 450

Bulancak - 100

Bulancak Kovanlık - 63

Çamoluk - 63

Çanakçı - 150

Doğankent - 50

Espiye - 100

Görele - 100

Güce - 100

Keşap - 80

Şebinkarahisar - 120

Tirebolu - 100

Yağlıdere - 100

Piraziz - 100

