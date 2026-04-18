İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesinde kura sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi ve sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak 100 bin konut için geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu süreçte kura takvimi ve sonuç tarihi araştırılıyor.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİNE GERİ SAYIM BAŞLADI

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvuru süreci tamamlanırken, hak sahipliği belirleme aşamasına geçildi. TOKİ tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası başvurusu kabul edilen adaylar kura çekimine katılmaya hak kazandı. Bu gelişmeyle birlikte gözler resmi kura tarihine çevrildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul genelini kapsayan kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Büyük ilgi gören proje, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak öne çıkarken, kura süreci de kamuoyunda yoğun şekilde takip ediliyor.

TOKİ İstanbul kura tarihine geri sayım! 100 bin konut kura sonuçları ne zaman belli olacak?

TOKİ İSTANBUL 100 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Resmi açıklamalara göre TOKİ İstanbul kura çekiminin 25 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılması planlanıyor. Çekiliş takvimin 26 ve 27 Nisan'da devam etmesi bekleniyor. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçların aynı gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Böylece hak sahipleri kısa süre içinde sonuçlara erişebilecek.

Kura sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabilecek. Bunun yanında hak sahiplerine SMS ile bilgilendirme yapılmasının da planlandığı ifade ediliyor.

TOKİ İstanbul kura tarihine geri sayım! 100 bin konut kura sonuçları ne zaman belli olacak?

TOKİ İSTANBUL 100 BİN KONUT HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

İstanbul’daki 100 bin konutluk proje kapsamında farklı ilçelerde etap etap inşaatların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projenin detayları doğrultusunda konutların kentin çeşitli bölgelerine yayılması ve farklı gelir gruplarına hitap etmesi hedefleniyor.

Henüz tüm ilçelere ilişkin detaylı liste açıklanmamış olsa da projelerin özellikle yeni gelişim alanlarında yoğunlaşması bekleniyor. Bu kapsamda ulaşım imkanları, altyapı yatırımları ve şehir planlaması kriterleri dikkate alınarak konumlandırma yapılacağı belirtiliyor.

TOKİ İstanbul kura tarihine geri sayım! 100 bin konut kura sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖDEME PLANI NASIL?

İstanbul'da 1+1 daireler yaklaşık 1 milyon 950 bin liradan başlarken, 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin lira ile 2 milyon 950 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksit tutarlarının ise 7 bin 313 lira ile 11 bin 63 lira arasında belirlenmesi planlanıyor.

