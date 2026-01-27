TOKİ Kilis kura sonuçları için bekleyiş sona erdi. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kilis’te yapımı planlanan konutlar için kura çekimi bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın başvurduğu projede hak sahipleri belirlenirken, kura sonuçları TOKİ tarafından çevrim içi olarak duyurulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacağını duyurmuştu. Haftanın ilk kura çekilişi Kilis ile başladı. Büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Kilis’te toplam 1.170 konutun hak sahipleri belirlendi.

KURA SONUÇLARI AYNI GÜN E-DEVLET ÜZERİNDEN DUYURULACAK

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri isim listelerinin aynı gün içinde erişime açılması beklendi. TOKİ Kilis kura sonuçları, hak sahipleri isim listesi ve detaylı sorgulama ekranı gün içerisinde e-Devlet ve TOKİ’nin resmi platformları üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

KİLİS'TE KAÇ SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ’nin Kilis’te inşa edeceği 1.170 sosyal konutun ilçe bazlı dağılımı daha önce paylaşılmıştı. Buna göre, en fazla konut Kilis Merkez’de yapılacak. Kilis sosyal konutlarının ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

Kilis Merkez: 800

Kilis Elbeyli: 100

Kilis Musabeyli: 170

Kilis Polateli: 100

TOKİ Kilis kura sonuçları açıklandı (Gözler TOKİ hak sahipleri isim listesi sorgulama ekranında)

TOKİ'NİN BU HAFTAKİ KURA TAKVİMİ

28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.

26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek.

