Trabzonspor Ruzomberok’u elerse rakibi Wista Krakow-Rapid Wien galibi olacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak olan bordo-mavililer, bu turu geçerse Wista Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor, 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.

TRABZONSPOR RUZOMBEROK’U ELERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşı karşıya gelecek. İlk maçını 25 Temmuz’da deplasmanda, rövanşı ise 1 Ağustos’ta kendi sahasında oynayacak olan bordo-mavililer, bu turu geçmesi halinde 3. eleme turuna yükselecek.

3. eleme turunda Trabzonspor’un muhtemel rakibi ise Wisla Krakow ile Rapid Wien arasında oynanacak eşleşmenin galibi olacak. Bu turda ilk maçlar 8 Ağustos’ta, rövanşlar ise 15 Ağustos’ta gerçekleştirilecek​.

Ruzomberok-Trabzonspor maçını Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Dankert, 2012 yılından bu yana Bundesliga’da görev yapıyor ve 2014 yılından beri FIFA hakemi olarak uluslararası maçlarda da düdük çalıyor.

Trabzonspor’un bu kritik mücadeleyi geçmesi halinde, Polonya’nın Wisla Krakow veya Avusturya’nın Rapid Wien takımlarından biriyle 3. eleme turunda karşılaşacak olması, bordo-mavili takımın Avrupa’daki serüveninde önemli bir viraj olacak.