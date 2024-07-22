Trendyol 1. Lig yeni sezon fikstürü 24 Temmuz günü çekilecek

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de futbol heyecanına kısa süre kala taraftarlar 2024-25 sezonunun fikstürünü araştırmaya başladı. Trendyol 1. lig fikstür kura çekimi ne zaman merak edilirken TFF tarafından yapılan duyuruya göre fikstür kura çekimi 24 Temmuz'da yapılacağı öğrenildi.

Süper Lig'de bu sezonun fikstürü belli olurken Trendyol 1. Lig'de maçların ne zaman ve kimler arasında oynanacağı merakla bekleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde kura çekimi tarihi netleşti.

TRENDYOL 1. LİG FİKSTÜR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Heyecanla beklenen fikstür çekiminin tarihi TFF tarafından duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre kura çekimi 24 Temmuz'da gerçekleşecek. Fikstür kura çekimi Riva'da yapılırken 14.00'da başlayacak. Yapılan duyuru şöyle oldu:

"Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak."

TRENDYOL 1. LİG MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde kura çekiminin ardından bu sezonun fikstürü belli olacak. 24 Temmuz günü yapılacak olan fikstür çekiminin ardından eşleşmeler de netleşecek.

Ligde yeni sezon 9,10,11,12 Ağustos'ta başlarken 20,21,22,23 Aralık tarihlerinde devre arasında girecek.

2. yarı 3,4,5,6 Ocak tarihlerinde başlarken sezon 10 Mayıs'ta bitecek. Lig'de 24,28 ve 22. haftanın maçları hafta içi oynanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜNE GÖRE İLK HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'de kura çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Buna göre ilk hafta maçlarının programı şöyle oldu:

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Atakaş Hatayspor

Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK

Mondihome Kayserispor (Bay)