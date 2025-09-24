Trevor Clevenot kimdir, hangi takımda oynuyor?

Smaçör pozisyonunda oynayan Trevor Gerard Jean-Claude Clevenot, Fransız bir voleybolcu olarak Türkiye'de tanınıyor. Olimpiyat altın madalyaları, turnuva zaferleri ve kulüpler düzeyindeki başarılarıyla geçmişten bugüne adını voleybol dünyasında duyurdu.

TREVOR CLEVENOT KİMDİR?

Trevor Clevenot, 28 Haziran 1994’te Fransa’nın Royan kentinde doğdu. Boyu 1,99 m, ağırlığı yaklaşık 89 kg’dır. Smaçör pozisyonunda görev yapan voleybolcu, hem hücum hem savunma hattında oynuyor.

Fransız Milli Takımı'yla Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazandı. Babası eski Fransız voleybolcu Alain Clevenot'tur.

TREVOR CLEVENOT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Güncel bilgilere göre, Clevenot Ziraat Bankası SK'da forma giyiyor. Daha önce İtalya ve Polonya liglerinde önemli kulüplerde oynadı.