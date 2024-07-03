TÜİK mayıs ayı enflasyon oranı yıllık yüzde 75,45 olurken haziran rakamı bugün belli olacak

Bugün açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emekli maaşında zam oranı belli olacak. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan haziran ayı enflasyon oranında şu an için belirsizlik devam ederken TÜİK mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç araştırıldı. Son 6 aylık enflasyon rakam oranları 2024...

3 Temmuz günü açıklanacak olan enflasyon oranlarında heyecanlı bekleyiş sürerken vatandaşlar mayıs ayında enflasyon oranı yüzde kaç olmuştu, ne kadardı araştırdı. Bugün sabah saatlerinde netleşecek olan enflasyon oranının ardından emekli ve memur maaş zamları da belli olacak. Mayıs ayı TÜİK aylık ve yıllık veriler...

TÜİK MAYIS ENFLASYON ORANI NE KADARDI 2024?

Mayıs ayında açıklanan enflasyon verisi, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki senenin aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,85 ile giyim ve ayakkabı olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,80 ile eğitim oldu.

2024 HAZİRAN TÜİK ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Bugün belirlenecek olan enflasyon verilerinde bekleyiş devam ederken ekonomistlerin beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25,81, memurlara ise yüzde 20,35'e gelmesi bekleniyor