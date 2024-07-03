Memur maaşlarına zam gelmesi halinde 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli maaşı da artacak

Bugün haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber SSK ve Bağ- Kur emekli maaşlarında olacak olan zam da belli olacak. Milyonlarca vatandaşın beklediği memur ve emekli maaş zammının ardından 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli maaşında da artış olacak. Zam ne kadar oldu, kaç TL olacak gibi sorular gündeme geldi.

Asgari ücrete zam yok ama memur ve emeklinin maaşı artacak! Milyonların gözü enflasyonda

Asgari ücrete zam yok ama memur ve emeklinin maaşı artacak! Milyonların gözü enflasyonda

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte enflasyona göre zamlı maaşlar

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte enflasyona göre zamlı maaşlar

TÜİK, bugün enflasyon oranını açıklayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da belli olmasıyla beraber 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli maaşlarında da zam uygulanacak. Vatandaşlar ise 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2024 araştırmaya başladı. İşte son 6 aylık enflasyon rakamları!

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU 2024?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamlarının oranı bugün açıklanacak olan TÜİK verilerinin ardından netleşecek. Enflasyon oranının açıklanması ile beraber son 6 aylık rakamlar belli olacak böylece emekli maaş zammı belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak olan verilerin ardından oranlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyon oranı % 2,52 ve 6 aylık enflasyon % 25,81 olarak hesaplanırken SSK ve Bağ-Kur zammı %25,81, memurlara ise %20,35'e gelmesi bekleniyor.

65 YAŞ AYLIĞI MAAŞINA ZAM OLACAK MI?

Bugün açıklanacak olan verilerin ardından emekli ve memur maaşına zam gelirken 65 yaş aylığı ödemelerine de zam uygulanacak.