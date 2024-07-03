Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Memur maaşlarına zam gelmesi halinde 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli maaşı da artacak

Memur maaşlarına zam gelmesi halinde 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli maaşı da artacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Memur maaşlarına zam gelmesi halinde 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli maaşı da artacak
Tüi̇k, Enflasyon Oranı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber SSK ve Bağ- Kur emekli maaşlarında olacak olan zam da belli olacak. Milyonlarca vatandaşın beklediği memur ve emekli maaş zammının ardından 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli maaşında da artış olacak. Zam ne kadar oldu, kaç TL olacak gibi sorular gündeme geldi.

TÜİK, bugün enflasyon oranını açıklayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da belli olmasıyla beraber 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli maaşlarında da zam uygulanacak. Vatandaşlar ise 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2024 araştırmaya başladı. İşte son 6 aylık enflasyon rakamları!

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU 2024?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamlarının oranı bugün açıklanacak olan TÜİK verilerinin ardından netleşecek. Enflasyon oranının açıklanması ile beraber son 6 aylık rakamlar belli olacak böylece emekli maaş zammı belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak olan verilerin ardından oranlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyon oranı % 2,52 ve 6 aylık enflasyon % 25,81 olarak hesaplanırken SSK ve Bağ-Kur zammı %25,81, memurlara ise %20,35'e gelmesi bekleniyor. 

Memur maaşlarına zam gelmesi halinde 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli maaşı da artacak - 1. Resim

65 YAŞ AYLIĞI MAAŞINA ZAM OLACAK MI?

Bugün açıklanacak olan verilerin ardından emekli ve memur maaşına zam gelirken 65 yaş aylığı ödemelerine de zam uygulanacak. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yunanistan eski başbakanı Yorgo Papandreu'dan orman yangınlarına karşı ortak mücadele çağrısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, cezalı olması nedeniyle EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçında oynamayacak - HaberlerOrkun Kökçü ve İsmail Yüksek, cezalı olması nedeniyle EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçında oynamayacak2 Temmuz Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı Damla aldı - Haberler2 Temmuz Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı Damla aldıZiraat Bankası, müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi alımı yapacak - HaberlerZiraat Bankası, müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi alımı yapacakBeylikdüzü’nde fabrikada çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü - HaberlerBeylikdüzü’nde fabrikada çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü2 Temmuz EURO 2024'te Romanya - Hollanda ve Avusturya - Türkiye maçları oynanacak - Haberler2 Temmuz EURO 2024'te Romanya - Hollanda ve Avusturya - Türkiye maçları oynanacakEğirdir Gölü'nde av yasağının kalkmasıyla beraber kerevit avcılığı başladı - HaberlerEğirdir Gölü'nde av yasağının kalkmasıyla beraber kerevit avcılığı başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...