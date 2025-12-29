Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı "dijital vicdan" oldu.“Dijital vicdan”, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor.

“2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” için öneriler halkın oylamasına sunulmuştu. Türk Dil Kurumu, yapılan oylamanın sonucunu açıkladı. Buna göre 2025 yılının kelimesi “dijital vicdan” oldu. Dijital vicdan, gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemini ifade ediyor.

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğinde yürütülen “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavram halk oylamasına açılmıştı. Oylamada vatandaşlar; "dijital vicdan","vicdani körlük", “çorak", "eylemsiz merhamet"ve "tek tipleşme" kavramları arasından tercih yaptı.

BAKAN ERSOY SONUCU PAYLAŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir “tıklama”ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor.

Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum.

