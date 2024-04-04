Türkiye FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 40. oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
FIFA, ülkeler dünya sıralamasını güncelledi. 4 Nisan'da gelen güncelleme sonrası Türkiye büyük bir şok yaşadı. Daha önce 35.sıraya kadar yüksel Türkiye, büyük bir düşüş yaşadı. Türkiye’nin FIFA dünya sıralamasında kaçıncı olduğu futbol severler tarafından merak ediliyordu. İşte EURO 2024 öncesi FIFA dünya sıralamasındaki konumumuz…
Türkiye FIFA dünya sıralamasında kaçıncı 2024? Türkiye EURO 2024 öncesi oynadığı özel maçların ardından FIFA dünya sıralamasında güncel sırası açıklandı.
TÜRKİYE FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Geçmişte FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta yer aldı.
Listenin zirvesinde Arjantin yer aldı. Onu Fransa, Belçika, İngiltere takip ederken, 5.sıradaki Brezilya'nın yeri sabit kaldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi