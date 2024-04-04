Türkiye FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 40. oldu

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Nisan 2024 21:38 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 21:48 - Güncelleme:

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FIFA, ülkeler dünya sıralamasını güncelledi. 4 Nisan'da gelen güncelleme sonrası Türkiye büyük bir şok yaşadı. Daha önce 35.sıraya kadar yüksel Türkiye, büyük bir düşüş yaşadı. Türkiye’nin FIFA dünya sıralamasında kaçıncı olduğu futbol severler tarafından merak ediliyordu. İşte EURO 2024 öncesi FIFA dünya sıralamasındaki konumumuz…