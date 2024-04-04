Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Türkiye FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 40. oldu

Türkiye FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 40. oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 40. oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA, ülkeler dünya sıralamasını güncelledi. 4 Nisan'da gelen güncelleme sonrası Türkiye büyük bir şok yaşadı. Daha önce 35.sıraya kadar yüksel Türkiye, büyük bir düşüş yaşadı. Türkiye’nin FIFA dünya sıralamasında kaçıncı olduğu futbol severler tarafından merak ediliyordu. İşte EURO 2024 öncesi FIFA dünya sıralamasındaki konumumuz…

Türkiye FIFA dünya sıralamasında kaçıncı 2024? Türkiye EURO 2024 öncesi oynadığı özel maçların ardından FIFA dünya sıralamasında güncel sırası açıklandı.

TÜRKİYE FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Geçmişte FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta yer aldı.

Türkiye FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyecek 40. oldu - 1. Resim

Listenin zirvesinde Arjantin yer aldı. Onu Fransa, Belçika, İngiltere takip ederken, 5.sıradaki Brezilya'nın yeri sabit kaldı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Joe Biden ve Netenyahu telefonla görüştü - Amerikalı yetkililer: "Biden çok kızgın"İDDEF, Ramazan'da zekat emanetleriyle gönüllere dokunuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ramazan'ın 27. günü (6 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler - HaberlerRamazan'ın 27. günü (6 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihlerKKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandı - HaberlerKKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandıMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkında - HaberlerMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Ömer Bolat hakkındaKredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 4,25 oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete - HaberlerKredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 4,25 oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 6 Nisan 2024 tarihli Resmi GazeteVitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınır - HaberlerVitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınırAteş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak - HaberlerAteş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...