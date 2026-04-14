Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final aşamasının maç programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan planlamaya göre kritik karşılaşmalar Nisan ayının 3. haftasında oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek turda kazanan takımlar adını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final etabı için geri sayım başladı. Türkiye Kupası maçları ne zaman merak edilirken TFF kupa maçlarının çeyrek final aşamasının takvimini yayınladı. İşte, Türkiye Kupası maç takvimi ve diğer lig maçları...

Türkiye Kupası maçları ne zaman? ZTK Çeyrek Final Maçları

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı önümüzdeki hafta yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı programa göre çeyrek final turundaki karşılaşmalar 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak.

21 Nisan 2026

20:30 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

22 Nisan 2026

20:30 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Nisan 2026

18:45 Samsunspor - Trabzonspor

20:45 Beşiktaş - Alanyaspor

Türkiye Kupası maçları ne zaman? ZTK Çeyrek Final Maçları

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?

17 Nisan 2026 Cuma

20:00 - Antalyaspor - Konyaspor

20:00 - Fenerbahçe - Rizespor

18 Nisan 2026 Cumartesi

14:30 - Fatih Karagümrük - Eyüpspor

17:00 - Kocaelispor - Göztepe

20:00 - Gençlerbirliği - Galatasaray

19 Nisan 2026 Pazar

14:30 - Kasımpaşa - Alanyaspor

17:00 - Samsunspor - Beşiktaş

20:00 - Trabzonspor - Başakşehir

20 Nisan 2026 Pazartesi

20:00 - Gaziantep FK - Kayserispor

Türkiye Kupası maçları ne zaman? ZTK Çeyrek Final Maçları

DİĞER LİG MAÇLARI TAKVİMİ



TRENDYOL 1. LİG - 36. HAFTA

19 Nisan 2026 Pazar - 16:00

Bodrum FK - Erzurumspor

Bandırmaspor - Amed SF

Çorum FK - Sivasspor

Iğdır FK - Pendikspor

İstanbulspor - Sarıyer

Hatayspor - Sakaryaspor

Boluspor - Adana Demirspor

Erokspor - Keçiörengücü

Ümraniyespor - Vanspor FK

Manisa FK - Serikspor

NESİNE 2. LİG - KIRMIZI GRUP - 33. HAFTA

18 Nisan 2026 Cumartesi

15:00 - Adanaspor - Arnavutköy Bld

19 Nisan 2026 Pazar

Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İY

Menemen FK - Yeni Malatyaspor

15:00 - Aksaray Bld - Aliağa FK

15:00 - Kahramanmaraş İstiklal - Ankara Demirspor

15:00 - Kırklarelispor - 1461 Trabzon

15:00 - Bursaspor - Somaspor

15:00 - Fethiyespor - Muş Spor

15:00 - Gebzespor - Mardin 1969

NESİNE 2. LİG - BEYAZ GRUP - 37. HAFTA

19 Nisan 2026 Pazar - 15:00

24Erzincanspor - Adana 01 FK

İskenderunspor - Elazığspor

Erbaaspor - Ankaragücü

İnegölspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kepezspor - Altınordu

Bucaspor 1928 - Batman Petrol

Beykoz Anadolu - Karacabey Bld

Ankaraspor - Karaman FK

Muğlaspor - Şanlıurfaspor

NESİNE 3. LİG - GRUP 1 - 30. HAFTA

18 Nisan 2026 Cumartesi - 16:00

İnegöl Kafkas - Bursa Yıldırım

Galata SK - Çankaya SK

Beykoz İshaklı - Edirnespor

İnkılap FK - Yalova FK

Çorlu 1947 - Küçükçekmece Sinop

Etimesgut SK - Bulvarspor

Polatlı 1926 - Silivrispor

Nilüfer FK - Kestelspor

NESİNE 3. LİG - GRUP 2 - 30. HAFTA

18 Nisan 2026 Cumartesi - 14:00

Diyarbekirspor - Kahramanmaraşspor

Erciyes 38 FK - Niğde Bld

Mazıdağı Fosfat - Türk Metal 1963

Kırşehir FK - Osmaniyespor

Bingölspor - Silifke Bld

Kırıkkale FK - Karaköprü Bld

Kapadokya Spor - Ağrı 1970

Malatya Yeşilyurt - Kilis 1984

NESİNE 3. LİG - GRUP 3 - 30. HAFTA

18 Nisan 2026 Cumartesi - 14:00

Tokat Bld - Düzcespor

52 Orduspor - Zonguldakspor

Giresunspor - Karabük İY

Pazarspor - Amasyaspor

Fatsa Bld - Çayelispor

Artvin Hopaspor - Bulancakspor

Ereğli Bld - Orduspor 1967

Sebat Gençlik - Yozgat Bld Bozok

NESİNE 3. LİG - GRUP 4 - 30. HAFTA

18 Nisan 2026 Cumartesi

Uşakspor - Nazillispor

18 Nisan 2026 Cumartesi - 16:00

Altay - Afyonspor

Tire 2021 - Karşıyaka

Söke Spor - Kütahyaspor

Bornova 1877 - Balıkesirspor

Eskişehirspor - Alanya 1221

Denizli İY - Eskişehir Anadolu

Ayvalıkgücü - İzmir Çoruhlu

