Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final aşamasının maç programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan planlamaya göre kritik karşılaşmalar Nisan ayının 3. haftasında oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek turda kazanan takımlar adını yarı finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı için geri sayım başladı. TFF kupa maçlarının çeyrek final aşamasının takvimini yayınladı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı önümüzdeki hafta yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı programa göre çeyrek final turundaki karşılaşmalar 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak.
21 Nisan 2026
20:30 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe
22 Nisan 2026
20:30 Galatasaray - Gençlerbirliği
23 Nisan 2026
18:45 Samsunspor - Trabzonspor
20:45 Beşiktaş - Alanyaspor
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?
17 Nisan 2026 Cuma
20:00 - Antalyaspor - Konyaspor
20:00 - Fenerbahçe - Rizespor
18 Nisan 2026 Cumartesi
14:30 - Fatih Karagümrük - Eyüpspor
17:00 - Kocaelispor - Göztepe
20:00 - Gençlerbirliği - Galatasaray
19 Nisan 2026 Pazar
14:30 - Kasımpaşa - Alanyaspor
17:00 - Samsunspor - Beşiktaş
20:00 - Trabzonspor - Başakşehir
20 Nisan 2026 Pazartesi
20:00 - Gaziantep FK - Kayserispor
DİĞER LİG MAÇLARI TAKVİMİ
TRENDYOL 1. LİG - 36. HAFTA
19 Nisan 2026 Pazar - 16:00
Bodrum FK - Erzurumspor
Bandırmaspor - Amed SF
Çorum FK - Sivasspor
Iğdır FK - Pendikspor
İstanbulspor - Sarıyer
Hatayspor - Sakaryaspor
Boluspor - Adana Demirspor
Erokspor - Keçiörengücü
Ümraniyespor - Vanspor FK
Manisa FK - Serikspor
NESİNE 2. LİG - KIRMIZI GRUP - 33. HAFTA
18 Nisan 2026 Cumartesi
15:00 - Adanaspor - Arnavutköy Bld
19 Nisan 2026 Pazar
Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İY
Menemen FK - Yeni Malatyaspor
15:00 - Aksaray Bld - Aliağa FK
15:00 - Kahramanmaraş İstiklal - Ankara Demirspor
15:00 - Kırklarelispor - 1461 Trabzon
15:00 - Bursaspor - Somaspor
15:00 - Fethiyespor - Muş Spor
15:00 - Gebzespor - Mardin 1969
NESİNE 2. LİG - BEYAZ GRUP - 37. HAFTA
19 Nisan 2026 Pazar - 15:00
24Erzincanspor - Adana 01 FK
İskenderunspor - Elazığspor
Erbaaspor - Ankaragücü
İnegölspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
Kepezspor - Altınordu
Bucaspor 1928 - Batman Petrol
Beykoz Anadolu - Karacabey Bld
Ankaraspor - Karaman FK
Muğlaspor - Şanlıurfaspor
NESİNE 3. LİG - GRUP 1 - 30. HAFTA
18 Nisan 2026 Cumartesi - 16:00
İnegöl Kafkas - Bursa Yıldırım
Galata SK - Çankaya SK
Beykoz İshaklı - Edirnespor
İnkılap FK - Yalova FK
Çorlu 1947 - Küçükçekmece Sinop
Etimesgut SK - Bulvarspor
Polatlı 1926 - Silivrispor
Nilüfer FK - Kestelspor
NESİNE 3. LİG - GRUP 2 - 30. HAFTA
18 Nisan 2026 Cumartesi - 14:00
Diyarbekirspor - Kahramanmaraşspor
Erciyes 38 FK - Niğde Bld
Mazıdağı Fosfat - Türk Metal 1963
Kırşehir FK - Osmaniyespor
Bingölspor - Silifke Bld
Kırıkkale FK - Karaköprü Bld
Kapadokya Spor - Ağrı 1970
Malatya Yeşilyurt - Kilis 1984
NESİNE 3. LİG - GRUP 3 - 30. HAFTA
18 Nisan 2026 Cumartesi - 14:00
Tokat Bld - Düzcespor
52 Orduspor - Zonguldakspor
Giresunspor - Karabük İY
Pazarspor - Amasyaspor
Fatsa Bld - Çayelispor
Artvin Hopaspor - Bulancakspor
Ereğli Bld - Orduspor 1967
Sebat Gençlik - Yozgat Bld Bozok
NESİNE 3. LİG - GRUP 4 - 30. HAFTA
18 Nisan 2026 Cumartesi
Uşakspor - Nazillispor
18 Nisan 2026 Cumartesi - 16:00
Altay - Afyonspor
Tire 2021 - Karşıyaka
Söke Spor - Kütahyaspor
Bornova 1877 - Balıkesirspor
Eskişehirspor - Alanya 1221
Denizli İY - Eskişehir Anadolu
Ayvalıkgücü - İzmir Çoruhlu