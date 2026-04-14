Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 29. haftası geride kalırken Süper Lig ne zaman bitiyor, kaç hafta kaldı, son maçlar ne zaman soruları gündeme geldi. İşte kalan maçlar ve ligdeki son puan durumu...

Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Beşiktaş sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek galibiyete imza attı. Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor karşısında kazanarak zirve takibini sürdürdü. Şampiyonluk yarışının lideri Galatasaray ise haftayı beraberlikle kapattı. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor, kaç hafta kaldı, son maçlar ne zaman?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu sona doğru yaklaşırken, futbolseverler sezonun tamamlanacağı tarihi merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen takvime göre lig maratonu toplam 34 hafta sürecek.

TFF Süper Lig fikstürüne göre ligin bitişi 34. hafta karşılaşmalarının oynanacağı 17 Mayıs 2026'da gerçekleşecek.

SÜPER LİG'İN BİTMESİNE KAÇ HAFTA KALDI?

Geride kalan 29 haftanın ardından ligde artık son düzlüğe girildi. Toplam 34 hafta sürecek sezonun tamamlanmasına 5 hafta kaldı.

SÜPER LİG SON MAÇLAR NE ZAMAN?

17 Nisan 2026 20.00 - Antalyaspor - Konyaspor

17 Nisan 2026 20.00 - Fenerbahçe A.Ş. - Çaykur Rizespor

18 Nisan 2026 14.30 - Fatih Karagümrük - Eyüpspor

18 Nisan 2026 17.00 - Kocaelispor - Göztepe

18 Nisan 2026 20.00 - Gençlerbirliği - Galatasaray A.Ş.

19 Nisan 2026 14.30 - Kasımpaşa - Alanyaspor

19 Nisan 2026 17.00 - Samsunspor - Beşiktaş A.Ş.

19 Nisan 2026 20.00 - Trabzonspor A.Ş. - Başakşehir FK

20 Nisan 2026 20.00 - Gaziantep FK - Kayserispor

