Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftalarına girilirken, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri için geri sayım başladı. Futbolseverler, Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesinde bilet satış takvimini merak ediyor.

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdürürken karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar biletlerin ne zaman satışa sunulacağına odaklandı.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın bilet satış tarihine ilişkin kulüplerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Süper Lig’de oynanan karşılaşmalar göz önüne alındığında, biletlerin genellikle maçtan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor.

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele için biletlerin, ev sahibi kulüp Gençlerbirliği tarafından satışa çıkarılacak. Taraftarların, kulübün resmi internet sitesi ve resmi bilet satış platformu Passo üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray, ligde son haftalara girilirken zirvedeki konumunu korumayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası