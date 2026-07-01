FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026'da son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Grup aşamasını lider tamamlayan Türkiye, çeyrek finale yükselme mücadelesinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Venezuela U17 basketbol maçı şifresiz yayın bilgileri basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye-Venezuela basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026'da eleme turu başlıyor. C Grubu'nu üçte üç yaparak lider tamamlayan 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son 16 turunda Venezuela ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden izlenebileceğini araştırıyor.

TÜRKİYE-VENEZUELA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026 son 16 turunda oynanacak Türkiye-Venezuela karşılaşması, tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca FIBA'nın resmi YouTube kanalı üzerinden de basketbolseverlerle buluşacak. 1 Temmuz Çarşamba günü saat 20.15'te başlayacak mücadele, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon B Blok'ta oynanacak.

Türkiye-Venezuela basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026

TÜRKİYE-VENEZUELA U17 BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye ile Venezuela arasında oynanacak son 16 turu mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler, maçı tabii platformu üzerinden canlı izleyebilecek. Karşılaşma aynı zamanda FIBA YouTube kanalından da ücretsiz olarak canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki başarılı performansını eleme turuna da taşımayı hedefliyor. C Grubu'nda oynadığı üç karşılaşmayı da kazanan milliler, Porto Riko'yu 98-77 mağlup ederek liderlik koltuğuyla son 16 turuna yükseldi.

Türkiye-Venezuela basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026

TÜRKİYE U17 BASKETBOL TAKIMI

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 12 kişilik kadrosu:

Arda Öztürk

Atahan Ağaçdelen

Beşir Briant

Darius Karutasu

Demir Öztürk

Emre Yazıcı

Kartal Bora Şimşek

Noyan Tolan

Ömer Kutluay

Ömer Yusuf Şık

Rüzgar Öpçün

Sarp Kaya Arda

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