Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye'nin gri listeden çıkması halinde uluslararası yatırım fonları ülkeye giriş yapabilecek

Türkiye'nin gri listeden çıkması halinde uluslararası yatırım fonları ülkeye giriş yapabilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye, Gri Liste, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cevdet Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) ülkemize gelerek saha çalışmaları yapacağını söylemişti. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan gri liste konusuyla ilgili Türkiye listeden çıkarıldı mı sorusu merak edilmişti. Mehmet Şimşek'in "başardık" paylaşımının ardından Türkiye, gri listeden çıkarsa ne olur gündeme geldi.

Mehmet Şimşek'in bugün X hesabından yaptığı paylaşımın ardından vatandaşlar Türkiye, gri listeden çıkarıldı mı sorusu araştırılmıştı. Listeden çıkarılmamızın ardından birçok avantaja sahip olmamız beklenirken çıkarsak ne değişecek, neler etkilenecek soruları vatandaş tarafından gündemde alındı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI MI?

FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele ederken geride kalması sebebiyle 2021'de Türkiye'yi gri listeye almıştı. 3 senede bir güncellenen listeden çıkmamız beklenirken bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "başardık" paylaşımı yaptı. Singapur'da FATF toplantısına katıldığını bilen vatandaşlar ise Türkiye gri listeden çıkarıldı sonucuna ulaştı. Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Türkiye'nin gri listeden çıkması halinde uluslararası yatırım fonları ülkeye giriş yapabilecek - 1. Resim

HANGİ ÜLKELER GRİ LİSTEDE?

FAFT'ın listesine göre Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam ve Yemen gri listede yer aldı.

GRİ LİSTEDEN ÇIKARSA NE OLUR?

Gri listeden çıkmamız halinde uluslararası yatırım fonları Türkiye'ye yatırım yapabilecek. Yasal düzenlemeler sebebiyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamayan fonlar, listeden çıkmamız halinde yatırımlarını gerçekleştirebilecek bu da ekonomimizi büyük ölçüde etkiler.

Türkiye'nin gri listeden çıkması halinde uluslararası yatırım fonları ülkeye giriş yapabilecek - 2. Resim

Listeden çıkmamız halinde sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkiler yer alacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yine anlaşmayı ihlal etti! Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bu kez 'baraj' kriziİstanbul’da Kadınlar plajı günleri ve Ailelerin Ücretsiz Gidebileceği çocuğunuzla yüzebileceğiniz temiz sahiller
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul’da Kadınlar plajı günleri ve Ailelerin Ücretsiz Gidebileceği çocuğunuzla yüzebileceğiniz temiz sahiller - Haberlerİstanbul’da Kadınlar plajı günleri ve Ailelerin Ücretsiz Gidebileceği çocuğunuzla yüzebileceğiniz temiz sahillerKırklareli'nde hava şartları sebebiyle 3 gün denize girmek yasak - HaberlerKırklareli'nde hava şartları sebebiyle 3 gün denize girmek yasakDüzce Çilimli'de Orman sokakta elektrik kesintisi 12.15'te sona erecek - HaberlerDüzce Çilimli'de Orman sokakta elektrik kesintisi 12.15'te sona erecekİstanbul Adalar’da girilebilecek ücretsiz plajlar ve temiz koylar! Temiz deniz sularında yüzün - Haberlerİstanbul Adalar’da girilebilecek ücretsiz plajlar ve temiz koylar! Temiz deniz sularında yüzünLGS sonuçlarının ardından MEB sonuç internet sitesinde erişim problemleri yaşandı (28 Haziran) - HaberlerLGS sonuçlarının ardından MEB sonuç internet sitesinde erişim problemleri yaşandı (28 Haziran)LGS sonuçları erişime açıldı - HaberlerLGS sonuçları erişime açıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...