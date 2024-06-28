Türkiye'nin gri listeden çıkması halinde uluslararası yatırım fonları ülkeye giriş yapabilecek

Cevdet Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) ülkemize gelerek saha çalışmaları yapacağını söylemişti. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan gri liste konusuyla ilgili Türkiye listeden çıkarıldı mı sorusu merak edilmişti. Mehmet Şimşek'in "başardık" paylaşımının ardından Türkiye, gri listeden çıkarsa ne olur gündeme geldi.

Mehmet Şimşek'in bugün X hesabından yaptığı paylaşımın ardından vatandaşlar Türkiye, gri listeden çıkarıldı mı sorusu araştırılmıştı. Listeden çıkarılmamızın ardından birçok avantaja sahip olmamız beklenirken çıkarsak ne değişecek, neler etkilenecek soruları vatandaş tarafından gündemde alındı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI MI?

FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele ederken geride kalması sebebiyle 2021'de Türkiye'yi gri listeye almıştı. 3 senede bir güncellenen listeden çıkmamız beklenirken bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "başardık" paylaşımı yaptı. Singapur'da FATF toplantısına katıldığını bilen vatandaşlar ise Türkiye gri listeden çıkarıldı sonucuna ulaştı. Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

HANGİ ÜLKELER GRİ LİSTEDE?

FAFT'ın listesine göre Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam ve Yemen gri listede yer aldı.

GRİ LİSTEDEN ÇIKARSA NE OLUR?

Gri listeden çıkmamız halinde uluslararası yatırım fonları Türkiye'ye yatırım yapabilecek. Yasal düzenlemeler sebebiyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamayan fonlar, listeden çıkmamız halinde yatırımlarını gerçekleştirebilecek bu da ekonomimizi büyük ölçüde etkiler.

Listeden çıkmamız halinde sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkiler yer alacak.