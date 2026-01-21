21 Ocak 2026 akşamı yayın akışı belli oldu. Bu akşam birbirinden renki yapımlar izleyici karşısına çıkacak. İşte kanallara göre 21 Ocak 2026 akşamı yayın akışı ve öne çıkan programlar...

Haftanın üçüncü gününe girilmesiyle beraber "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusuna cevap aranmaya başlandı. 21 Ocak 2026 Salı günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akış listesi paylaşıldı. Bu kapsamda bu akşam hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı netleşti.

TV yayın akışı 21 Ocak 2026: Bu akşam televizyonda neler var?

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.0'de ATV'de Kuruluş Orhan, Kanal D'de Eşref Rüya, TRT 1'de Galatasaray - Atletico Madrid maçı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Sahipsizler, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, NOW'da Kardeş Takımı 2 ekrana gelecek.

TV yayın akışı 21 Ocak 2026: Bu akşam televizyonda neler var?

21 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

06:30 - Aldatmak

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kuruluş Orhan

00:20 - ABİ

03:00 - Bir Gece Masalı

TV yayın akışı 21 Ocak 2026: Bu akşam televizyonda neler var?

21 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

00:15 - Güller ve Günahlar

03:00 - Poyraz Karayel

05:00 - Üç Kız Kardeş

TV yayın akışı 21 Ocak 2026: Bu akşam televizyonda neler var?

21 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

05:33 – İstiklal Marşı

05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:25 - Kalk Gidelim

09:10 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:20 - Kara Ağaç Destanı

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:30 - Maç Önü

20:45 - Galatasaray - Atletico Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

23:00 - Taşacak Bu Deniz

02:00 - Kara Ağaç Destanı

TV yayın akışı 21 Ocak 2026: Bu akşam televizyonda neler var?

21 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Bahar (Tekrar)

09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 – Veliaht (Tekrar)

02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

05:00 – Rüya Gibi (Tekrar)

TV yayın akışı 21 Ocak 2026: Bu akşam televizyonda neler var?

21 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Aramızda Kalsın

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler

00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:00 - Aramızda Kalsın

04:00 - Kaderimin Oyunu

05:30 - Erkenci Kuş

TV yayın akışı 21 Ocak 2026: Bu akşam televizyonda neler var?

21 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 – Survivor Ekstra / Canlı

01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

TV yayın akışı 21 Ocak 2026: Bu akşam televizyonda neler var?

21 OCAK NOW YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Sahtekarlar

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Kardeş Takımı 2 / TV'de İlk

22:30 – Kıskanmak

01:15 – Çifte Milyon

Haberle İlgili Daha Fazlası