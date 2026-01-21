TV yayın akışı 21 Ocak 2026: Bu akşam televizyonda neler var?
21 Ocak 2026 akşamı yayın akışı belli oldu. Bu akşam birbirinden renki yapımlar izleyici karşısına çıkacak. İşte kanallara göre 21 Ocak 2026 akşamı yayın akışı ve öne çıkan programlar...
Haftanın üçüncü gününe girilmesiyle beraber "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusuna cevap aranmaya başlandı. 21 Ocak 2026 Salı günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akış listesi paylaşıldı. Bu kapsamda bu akşam hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı netleşti.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.0'de ATV'de Kuruluş Orhan, Kanal D'de Eşref Rüya, TRT 1'de Galatasaray - Atletico Madrid maçı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Sahipsizler, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, NOW'da Kardeş Takımı 2 ekrana gelecek.
21 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
06:30 - Aldatmak
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kuruluş Orhan
00:20 - ABİ
03:00 - Bir Gece Masalı
21 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
00:15 - Güller ve Günahlar
03:00 - Poyraz Karayel
05:00 - Üç Kız Kardeş
21 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 – İstiklal Marşı
05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 - Kalk Gidelim
09:10 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:20 - Kara Ağaç Destanı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:30 - Maç Önü
20:45 - Galatasaray - Atletico Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
23:00 - Taşacak Bu Deniz
02:00 - Kara Ağaç Destanı
21 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Bahar (Tekrar)
09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 – Veliaht (Tekrar)
02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
05:00 – Rüya Gibi (Tekrar)
21 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Aramızda Kalsın
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Sahipsizler
00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:00 - Aramızda Kalsın
04:00 - Kaderimin Oyunu
05:30 - Erkenci Kuş
21 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 – Survivor Ekstra / Canlı
01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
21 OCAK NOW YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Sahtekarlar
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Kardeş Takımı 2 / TV'de İlk
22:30 – Kıskanmak
01:15 – Çifte Milyon