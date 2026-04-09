Ümit Erkol hakkında son gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer alıyor. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un gözaltına alınmasının ardından hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi araştırılmaya başlandı. Peki, Ümit Erkol kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Erkol’un kim olduğu, nereli olduğu ve siyasi kariyeri merak konusu oldu.

ÜMİT ERKOL KİMDİR, NERELİ?

Ümit Erkol, Adanalı bir ailenin çocuğu olarak Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını sağlık alanında sürdüren Erkol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup hekimlik mesleğine adım attı. Ardından aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans yaparak Sağlık Kurumları Yönetimi alanında uzmanlık kazandı.

Meslek hayatı boyunca Kahramanmaraş, Edirne ve Ankara’da hekim olarak görev yapan Erkol, sağlık çalışanlarının örgütlü mücadelesinde aktif rol aldı. Ankara Tabip Odası başkanlığı ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeliği gibi görevlerde bulundu. Aynı zamanda insan hakları alanında da aktif çalışmalar yürüterek Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Siyasi kariyerine 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde başlayan Erkol, partide çeşitli görevler üstlendi. 2023 yılında CHP Ankara İl Başkanı seçilen Erkol, 2025 yılında yapılan kongrede yeniden bu göreve getirildi. Yerel seçim süreçlerinde Ankara’daki seçim organizasyonlarında aktif rol oynadı.

