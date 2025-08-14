Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor

Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor

Güncelleme:
Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor
Uzak Şehir dizisinin 2. sezon yeni bölüm tarihi belli oldu mu, sevilen dizi ne zaman başlayacak? Uzak Şehir internette en çok aratılan diziler arasında yer aldı. Ayla ve Cihan'ın aşkı seyirci tarafından samimi bulundu, karakterlerin uyumuna mekan seçimleri de eklenince görsel şölen oluştu. İşte yeni bölüm hakkında merak edilenler ve son detaylar...

Televizyon erkanlarının sevilen dizilerinden Uzak Şehir, 2 Haziran'da 28. bölümü ile sezon finaline gitti. Başrollerini Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın paylaştığı sevilen dizi, gerek hikayesi, gerek çekim mekanları gerekse oyuncuların birbirleriyle uyumu ile oldukça ilgi çekti. Uzak Şehir dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu, işte detaylar... 

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni sezon tarihi hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Uzak Şehir dizisi ne zaman başlayacak, yeni bölüm tarihi belli oldu mu? Yani bölümün başlangıç tarihi henüz netleşmedi. Ekibin ağustos ayının ikinci haftasında sete çıkması bekleniyor. Buna istinadenKonuya ilişkin net bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor - 1. Resim

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kaya’nın Nadim’le birlikte yaptığı kaza herkesi üzüntüye boğdu. Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınandı. Babasına yapılanlardan sonra kontrolden çıkan Demir ise hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıktı. Nare ve Şahin, önlerindeki engeller kalkınca evlenme kararı aldı. Cihan, Boran’ın katili yakalandı diye rahat bir nefes almışken Alya'dan gelen haberler hayatı yeniden altüst oldu...

