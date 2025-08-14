Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor

Televizyon erkanlarının sevilen dizilerinden Uzak Şehir, 2 Haziran'da 28. bölümü ile sezon finaline gitti. Başrollerini Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın paylaştığı sevilen dizi, gerek hikayesi, gerek çekim mekanları gerekse oyuncuların birbirleriyle uyumu ile oldukça ilgi çekti. Uzak Şehir dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu, işte detaylar...

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni sezon tarihi hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Uzak Şehir dizisi ne zaman başlayacak, yeni bölüm tarihi belli oldu mu? Yani bölümün başlangıç tarihi henüz netleşmedi. Ekibin ağustos ayının ikinci haftasında sete çıkması bekleniyor. Buna istinadenKonuya ilişkin net bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kaya’nın Nadim’le birlikte yaptığı kaza herkesi üzüntüye boğdu. Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınandı. Babasına yapılanlardan sonra kontrolden çıkan Demir ise hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıktı. Nare ve Şahin, önlerindeki engeller kalkınca evlenme kararı aldı. Cihan, Boran’ın katili yakalandı diye rahat bir nefes almışken Alya'dan gelen haberler hayatı yeniden altüst oldu...