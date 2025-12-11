Anadolu Efes, EuroLeague’in 15. hafta mücadelesinde bu akşam İspanyol ekibi Valencia Basket’in konuğu olacak. Valencia-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak belli oldu!

Lacivert-beyazlı takım bu sezon Avrupa Ligi’nde 14 maçta 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak 17. sırada yer alıyor. Ev sahibi Valencia Basket ise 9 galibiyet ve 5 yenilgiyle üst sıralarda kendine yer bulmuş durumda. İki ekip, EuroLeague arenasında bugüne kadar 14. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Valencia-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman?

Valencia-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague karşılaşması bu akşam!

VALENCIA-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague’in 15. haftasında Valencia Basket ile Anadolu Efes arasındaki mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli şekilde izleyenlerle buluşacak.

Valencia-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague karşılaşması bu akşam!

VALENCIA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Valencia - Anadolu Efes mücadelesi 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 22.30’da başlayacak. İspanya’nın Valencia kentinde bulunan Roig Arena, iki takımın EuroLeague’deki rekabetine ev sahipliği yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası