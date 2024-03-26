Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Volkan Bahçekapılı kimdir, nereli? Volkan Bahçekapılı hayatı ve biyografisi

Volkan Bahçekapılı kimdir, nereli? Volkan Bahçekapılı hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Volkan Bahçekapılı kimdir, nereli? Volkan Bahçekapılı hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1984 doğumlu iş adamı Volkan Bahçekapılı'nın hayatı hakkında merak edilenler araştırılıyor. İşte, detaylar...

Aslen Trabzonlu olan ünlü iş adamının kim olduğu ne iş yaptığı konuları araştırılıyor. Volkan Bahçekapılı'nın hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

VOLKAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

Volkan Bahçekapılı, 1984 yılında Trabzon'da doğdu. İş adamı olan Bahçekapılı, ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile 2014 yılında evlenmiştir. 2 çocuk babasıdır. 

EVLİ Mİ?

10 yıldır Buse Terim ile evli olan Volkan Bahçekapılı'nın tek celsede boşandığı öğrenildi. Çiftin evliliklerinden 2 kız çocuğu bulunuyor. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bedrana filmi nerede, ne zaman çekildi? - HaberlerBedrana filmi nerede, ne zaman çekildi?Ömer Kerkez kimdir? Yargıtay Başkan Adayı Ömer Kerkez kim, nereli? Hayatı ve biyografisi! - HaberlerÖmer Kerkez kimdir? Yargıtay Başkan Adayı Ömer Kerkez kim, nereli? Hayatı ve biyografisi!Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir, kaç yaşında? Mehmet Akarca hayatı ve biyografisi - HaberlerYargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir, kaç yaşında? Mehmet Akarca hayatı ve biyografisiCyberpunk 2077 28-1 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olacak - HaberlerCyberpunk 2077 28-1 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olacakPawel Gil kimdir? Pawel Gil eski hakem mi, görevi nedir? - HaberlerPawel Gil kimdir? Pawel Gil eski hakem mi, görevi nedir?Hugh Dallas kimdir? Hugh Dallas eski hakem mi, görevi nedir? - HaberlerHugh Dallas kimdir? Hugh Dallas eski hakem mi, görevi nedir?Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasanın içinde neler var? - HaberlerAlmanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasanın içinde neler var?17. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 17. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler17. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 17. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Taylor Swift ve Jay-Z Türkiye konseri olacak mı? - HaberlerTaylor Swift ve Jay-Z Türkiye konseri olacak mı?Adana son dakika deprem kaç şiddetinde oldu? - HaberlerAdana son dakika deprem kaç şiddetinde oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...