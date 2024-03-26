Volkan Bahçekapılı kimdir, nereli? Volkan Bahçekapılı hayatı ve biyografisi

1984 doğumlu iş adamı Volkan Bahçekapılı'nın hayatı hakkında merak edilenler araştırılıyor. İşte, detaylar...

Aslen Trabzonlu olan ünlü iş adamının kim olduğu ne iş yaptığı konuları araştırılıyor. Volkan Bahçekapılı'nın hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

VOLKAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

Volkan Bahçekapılı, 1984 yılında Trabzon'da doğdu. İş adamı olan Bahçekapılı, ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile 2014 yılında evlenmiştir. 2 çocuk babasıdır.

EVLİ Mİ?

10 yıldır Buse Terim ile evli olan Volkan Bahçekapılı'nın tek celsede boşandığı öğrenildi. Çiftin evliliklerinden 2 kız çocuğu bulunuyor.