10 yıllık evliliğini bitiren Buse Terim'den ilk açıklama

Buse Terim, 10 yıllık kocası Volkan Bahçekapılı'dan bugün boşandı. 2 kızı olduğunu hatırlatan Terim, ilk açıklamasında "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık." dedi.

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kendisi gibi ünlü kızı Buse Terim, bugün boşandı.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

2014'te Emre Belözoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine giren Buse Terim, bu evlilikten de 2 kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bir süredir evliliklerine ikinci bir şans verdikleri konuşulan Bahçekapılı çifti, bugün anlaşmalı olarak boşandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Davanın ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Buse Terim, "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde, ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.