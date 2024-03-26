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10 yıllık evlilik bitiyor! Fatih Terim'in kızı Buse Terim bugün boşanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 yıllık evlilik bitiyor! Fatih Terim&#039;in kızı Buse Terim bugün boşanıyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 10 yıllık kocası Volkan Bahçekapılı'dan bugün boşanıyor. Çiftin 2 kızı bulunuyor.

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kendisi gibi ünlü kızı Buse Terim, bugün boşanıyor.

10 YILDIR EVLİLER

2014'te Emre Belözoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine giren Buse Terim, bu evlilikten de 2 kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bir süredir evliliklerine ikinci bir şans verdikleri konuşulan Bahçekapılı çiftinin, bugün boşanma davasının olduğu öğrenildi.

10 yıllık evlilik anlaşmalı bitti! Buse Terim bugün boşanıyor - 1. Resim

ANLAŞMALI BİTTİ

Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası, bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülecek.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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