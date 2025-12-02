Stephen King'in ünlü IT evrenini televizyon ekranına taşıyan Welcome to Derry, gerilim dolu atmosferi ve Pennywise'ın kökenine uzanan hikâyesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Diziyi yakından takip edenlerin en çok merak ettiği konu ise 1.sezon 7.bölümün ne zaman yayınlanacağı oldu.

Welcome to Derry 1. sezon 7. bölümün, yayın takvimine, dizinin sık takipçileri tarafından araştılıyor.

Stephen King'in korku klasiği IT evrenini genişletecek olan ve merakla beklenen dizi Welcome to Derry'nin yayın tarihi belli oldu.

Welcome to Derry 1. sezon 7. bölüm ne zaman? Gözler yeni bölüme çevrildi

WELCOME TO DERRY 1. SEZON 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

IT: Welcome to Derry 1. sezon 7. bölümü 8 Aralık Pazartesi gününde eş zamanlı olarak HBO Max üzerinden yayınlanacak.

Welcome to Derry 1. sezon 7. bölüm ne zaman? Gözler yeni bölüme çevrildi

Welcome to Derry, Pennywise’ın ortaya çıkışını ve Derry kasabasının karanlık geçmişini merkezine alan sürükleyici bir hikâye sunuyor.

Welcome to Derry 1. sezon 7. bölüm ne zaman? Gözler yeni bölüme çevrildi

1960’lı yıllarda geçen dizi, kasabada peş peşe yaşanan gizemli kaybolmaların ardındaki olayı araştıran karakterleri izleyicileri adeta ekrana kilitliyor.

Welcome to Derry 1. sezon 7. bölüm ne zaman? Gözler yeni bölüme çevrildi

IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Taylour Paige

Jovan Adepo

Chris Chalk

James Remar

Stephen Rider

Madeleine Stowe

Rudy Mancuso

Bill Skarsgård

Kimberly Guerrero

Peter Outerbridge

Shane Marriott

Chad Rook

Morningstar Angeline Wilson

İLGİLİ HABERLER HABERLER Eşref Rüya final mi yapacak? Dizinin akıbeti gündemde

Haberle İlgili Daha Fazlası