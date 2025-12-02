Kanal D ekranlarından yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Eşref Rüya dizisinin akıbeti, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisinin final yapacağı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Son olarak 26 Kasım tarihinde 23. bölümü ile ekranlara gelen dizinin final tarihi merak ediliyor.

Eşref Rüya final mi yapacak? Dizinin akıbeti gündemde

EŞREF RÜYA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Eşref Rüya dizinin son bölümlerinde yaşanan reytinglerden sonra final iddiaları ortaya atıldı. Ancak şu an için Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümü vardır. Final yapacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle Eşref Rüya devam etmektedir.

DEMET ÖZDEMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Rüya karakterini oynayan Demet Özdemir'in diziden ayrılacağı yönünde iddialar öne sürüldü. Ancak diziden resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Demet Özdemir'in diziye devam edeceği bilinmektedir.

EŞREF RÜYA'NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nisan'ın Dinçer'i seçmesi üzerine Eşref kararlı bir şekilde Nisan'la olan ilişkisine son verir. Nisan, bu durumu nasıl düzeltebileceği konusunda kafa yorarken, Eşref muhbir teklifi için Çiğdem'in kapısına gelir.

Eşref’le Çiğdem’in yan yana olduğunu duyan Nisan sinirlenir. Öte yandan Kadir, İhtiyar’a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara başlar.

