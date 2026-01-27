Meta, WhatsApp için yeni bir gelir modeli üzerinde çalışıyor. Şirket, reklamlı ücretsiz sürümün yanında tamamen reklamsız kullanım sunan ücretli abonelik seçeneğini test etmeye başladı.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın, reklamları kaldıran ücretli bir abonelik sistemi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. WABetaInfo’nun son raporuna göre, WhatsApp’ın Android için beta sürümünde (2.26.3.9) bu modele dair kod referansları tespit edildi. Bu da kullanıcıların yakında reklamlı ücretsiz sürüm ile reklamsız ücretli sürüm arasında seçim yapabileceğini gösteriyor.

WHATSAPP REKLAMLARI HERKESE Mİ GÖSTERİLECEK?

Şu ana kadar WhatsApp büyük ölçüde çatı şirketi Meta’nın altyapısı üzerinden finanse ediliyordu. Son dönemde bazı kullanıcılar reklamlarla karşılaşmaya başladı ancak şimdilik bu reklamlar özel sohbetlerde yer almıyor; yalnızca “Durum” paylaşımları ve güncellemeler sekmesindeki kanallarla sınırlı. Meta’ya göre bu reklamlar kişiselleştirilmiş değil.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ NETLEŞMEDİ

Meta, daha önce Facebook ve Instagram için Avrupa’da devreye aldığı "reklamsız abonelik" sisteminin bir benzerini WhatsApp’a entegre etmeye hazırlanırken; fiyatlandırma ve hangi ülkelerde öncelikli olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Reklam görmek istemeyen kullanıcıların aylık yaklaşık 4 euro abonelik ücreti ödeyebileceği belirtiliyor. Mesaj gönderme ve arama yapma gibi temel WhatsApp özelliklerinin herkes için ücretsiz kalması bekleniyor. Ancak reklamsız abonelik alınsa bile, durum paylaşımları ve kanal önerilerinin zaman zaman görünmeye devam edebileceği ifade ediliyor.

