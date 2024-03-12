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Haberler > Haberler > Yabani dizisi yeni oyuncu Leyla kim, gerçek adı ne? Gizem Sevim kimdir?

Yabani dizisi yeni oyuncu Leyla kim, gerçek adı ne? Gizem Sevim kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yabani dizisi yeni oyuncu Leyla kim, gerçek adı ne? Gizem Sevim kimdir?
Yabani, Gizem Sevim, Leyla, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yabani dizisine yeni giren Leyla karakterini Gizem Sevim canlandırıyor. Yabani kim, gerçek adı ne soruları merak ediliyor. Gizem Sevim'in hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler merak ediliyor. İşte, detaylar...

Now TV'de her salı akşamı yayınlanan Yabani dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Özgür Sarı, Dolunay Soysert gibi isimler yer alıyor. Diziye yeni giren Leyla karakterinin ise kim olduğu merak edildi. Yabani Leyla kim, gerçek adı ne? Gizem Sevim kimdir? soruları gündeme geldi. 

YABANİ DİZİS LEYLA KİM, GERÇEK ADI NE?

Yabani dizisine yeni giren Leyla karakterini Gizem Sevim canlandırıyor. 

GİZEM SEVİM KİMDİR?

29 Eylül 1999 tarihinde Aydın'da doğan Gizem Sevim, Harika Uygur ve Saim Güveloğlu' ndan oyunculuk dersleri aldı. İlk ekran önü tecrübesini 2022 yılında Gülümse Kaderine dizisiyle yaşadı. Yine aynı yıl Mükemmel Eşleşme dizisinde Pınar karakteri olarak rol aldı. 2023 yılında Safir dizisinde Aleyna karakterini canlandırdı. Şimdilerde Yabani dizisine Leyla karakterini canlandırıyor. Yabani dizisi yeni oyuncu Leyla kim, gerçek adı ne? Gizem Sevim kimdir? - 1. Resim

GİZEM SEVİM KAÇ YAŞINDA?

1999 yılında doğan Gizem Sevim 25 yaşındadır. 

GİZEM SEVİM OYNADIĞI DİZİLER

2022 Gülümse Kaderine

2022 Mükemmel Eşleşme

2023 Safir

2024-devam ediyor Yabani

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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