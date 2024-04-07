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Yarıda kalan Süper Kupa maçının kararını TFF verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yarıda kalan Süper Kupa maçının kararını TFF verecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Nisan akşamı başlayan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında maçın ilk dakikasında Icardi'nin golünün ardından FB, sahadan çekildi. Futbolseverler ise maç tatil edilirse ne olur, cezası nedir gibi soruları araştırdı.

Bugün oynanaması beklenen Süper Kupa finalinde kriz devam ediyor. Maçın başlamasının ardından ilk golü Icardi kaydetti. Fenerbahçe ise maçtan çekilme kararı aldı. Taraftarlar maç iptal edilirse ne olur merak ediyor.

Maçın tatil edilmesinin ardından kararı TFF verecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maça ilişkin açıklamasını ilerleyen günlerde yapması bekleniyor.

Hakem Volkan Bayarslan'ın raporuna göre PFDK, hükmen galibiyet kararı vermesi bekleniyor. 

Yarıda kalan Süper Kupa maçının kararını TFF verecek - 1. Resim

PFDK'nın hükmen galibiyet kararı vermesi halinde Fenerbahçe'nin durumu Tahkim Kurulu'na taşıma hakkı oluyor. 

TFF kararı henüz net olmaması sebebiyle Galatasaray bu akşam kupa töreni düzenlenmeyecek.

Maçtan çekilmenin cezası Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesine göre şöyle:

Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.

Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.

Gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır. Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan sıralamasına göre düşme uygulanmaz, daha az sayıda ise eksik kalan takım sayısı kadar puan sıralamasına göre alt lige düşürülür.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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