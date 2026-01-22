Doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı ve yarım çalışma ödeneği, çalışan ebeveynler tarafından yakından takip ediliyor. Ücretsiz izin, başvuru süreci, süreler ve ödenek şartları merak konusu olurken, yarım çalışma uygulamasına ilişkin tüm detaylar netleşti.

İş Kanunu kapsamında uygulanan yarım zamanlı çalışma ödeneği, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çalışanların çocuk bakımına zaman ayırabilmesini amaçlıyor. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışılan bu dönemde, belirtilen şartlar sağlanırsa çalışılmayan günler için devlet tarafından ödeme yapılıyor. Peki, Yarım zamanlı çalışma başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

YARIM ÇALIŞMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarım çalışma ödeneğine başvuru, analık hali izninin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmak zorundadır. Başvurular, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile birlikte şahsen veya elektronik ortamdan gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru işlemleri en yakın İŞKUR birimine şahsen yapılabildiği gibi, www.iskur.gov.tr

adresi, e-Devlet sistemi ya da İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden de tamamlanabiliyor. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmaktadır.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yarım çalışma izni, İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere belirli koşullar altında 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izindir.

Yarım Çalışma Ödeneği ise analık hali izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş olan kişilerin aranan şartları sağlamaları halinde çalışmadıkları süre için verilen ödenektir.

Bu kapsamda yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için bazı şartlar belirlendi. Buna göre, doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. Ayrıca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması ve yarım çalışma izninin analık izni bitiminden hemen sonra başlaması gerekiyor.

YARIM ÇALIŞMA SÜRESİ BELİRLENDİ

Yarım çalışma süresi;

Birinci doğumda 60 gün,

İkinci doğumda 120 gün,

Sonraki doğumlarda ise 180 gündür.

Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün eklenmektedir. Çocuğun engelli doğması halinde bu süreler 360 gün olarak uygulanmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneği Süresi

Yarım çalışma ödeneği;

Birinci doğumda en fazla 30 gün,

İkinci doğumda en fazla 60 gün,

Sonraki doğumlarda en fazla 90 gün,

Çocuğun engelli doğması hâlinde en fazla 180 gün,

olarak ödenmektedir. Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği ödenmektedir.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

DOĞUM VE EVLAT EDİNME SONRASI YARIM ÇALIŞMA BELGESİ

