Bir dönemin popüler dizisi olan Yasak Elma, NOW'da tekrar bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Televizyon karşısına geçip Yasak Elma dizisinin tekrar bölümlerini izleyenler "Yasak Elma dizisindeki Erim neden değişti?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma'nın başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen yer almaktadır.

5 Haziran 2023 tarihinde final bölümüyle sona eren Yasak Elma, günümüzde tekrar bölümüyle izlenmeye devam ediyor. NOW'da yeniden yayınlanmaya başlayan dizide Erim karakterinin neden değiştiği merak konusu oldu.

YASAK ELMA DİZİSİNDEKİ ERİM NEDEN DEĞİŞTİ?

Yasak Elma dizisinde zaman atlaması yaşanmıştı. Senaryo gereği Erim karakterinin büyümesi gerekiyordu. Bu nedenle de Erim karakterine yaşı daha büyük bir oyuncu olan Arda Adil Görgen oynamıştır.

YASAK ELMA ERİM AYRILDI MI?

Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Erim'i oynayan İlber Uygar Kaboğlu yerine Arda Adil Görgen getirildi.

YASAK ELMA NE ZAMAN BİTTİ?

6 sezondan oluşan Yasak Elma dizisi 5 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan 177. bölümü ile final yaparak sona erdi.

Medyapım imzalı dizinin ilk 3 sezonu Neslihan Yeşilyurt, 4. sezonu Murat Öztürk tarafından yönetildi.