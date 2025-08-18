Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yasak Elma dizisindeki Erim neden değişti?

Yasak Elma dizisindeki Erim neden değişti?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yasak Elma dizisindeki Erim neden değişti?
Yasak Elma, Tv Dizisi, Şov, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma dizisinin tekrar bölümleri yenide NOW'da yayınlanmaya başladı. İlerleyen bölümlerde Erim karakteri yerine başka birinin geçmesi izleyicilerin dikkatini çekti. "Yasak Elma dizisindeki Erim neden değişti?" sorusu arama motorlarında sıkça sorgulatılmaya başladı.

Bir dönemin popüler dizisi olan Yasak Elma, NOW'da tekrar bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Televizyon karşısına geçip Yasak Elma dizisinin tekrar bölümlerini izleyenler "Yasak Elma dizisindeki Erim neden değişti?" sorusuna cevap aramaya başladı. 

Yasak Elma Erim neden değişti? - 1. Resim

Dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma'nın başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen yer almaktadır. 

Yasak Elma Erim neden değişti? - 2. Resim

5 Haziran 2023 tarihinde final bölümüyle sona eren Yasak Elma, günümüzde tekrar bölümüyle izlenmeye devam ediyor. NOW'da yeniden yayınlanmaya başlayan dizide Erim karakterinin neden değiştiği merak konusu oldu. 

Yasak Elma Erim neden değişti? - 3. Resim

YASAK ELMA DİZİSİNDEKİ ERİM NEDEN DEĞİŞTİ?

Yasak Elma dizisinde zaman atlaması yaşanmıştı. Senaryo gereği Erim karakterinin büyümesi gerekiyordu. Bu nedenle de Erim karakterine yaşı daha büyük bir oyuncu olan Arda Adil Görgen oynamıştır. 

Yasak Elma Erim neden değişti? - 4. Resim

YASAK ELMA ERİM AYRILDI MI?

Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Erim'i oynayan İlber Uygar Kaboğlu yerine Arda Adil Görgen getirildi.

Yasak Elma Erim neden değişti? - 5. Resim

YASAK ELMA NE ZAMAN BİTTİ?

6 sezondan oluşan Yasak Elma dizisi 5 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan 177. bölümü ile final yaparak sona erdi.

Medyapım imzalı dizinin ilk 3 sezonu Neslihan Yeşilyurt, 4. sezonu Murat Öztürk tarafından yönetildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Filistin Başbakanı duyurdu! "Gazze’yi yönetecek komite geliyor"İhale ile aldığı ev kabusu oldu! Eski mal sahibinden ağır hasar... 400 bin lira zarara uğradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlkokul kayıtları ve nakilleri ne zaman açılacak? 2025 MEB okul kayıt tarihleri - Haberlerİlkokul kayıtları ve nakilleri ne zaman açılacak? 2025 MEB okul kayıt tarihleri2025 Safer ayı ne zaman bitiyor? - Haberler2025 Safer ayı ne zaman bitiyor?1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İlkokul uyum haftası tarihi - Haberler1. sınıflar okula ne zaman başlıyor?Star TV'de Aramızda Kalsın neden yok? - HaberlerStar TV'de Aramızda Kalsın neden yok?Pınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durum - HaberlerPınar Altuğ öldü mü? Pınar Altuğ hakkındaki iddialarda son durumAmedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerAmedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...