2026 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Duyuruda il içi ve iller arası mazerete bağlı atama tarihlerine yer verildi. Peki, il içi ve iller arası mazerete bağlı atama başvuruları ne zaman ,nasıl yapılacak? Başvuru sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruları yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve diğer mazeret durumlarına bağlı olarak görev yeri değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için hem il içinde ilçe grupları arasında hem de iller arasında yer değiştirme başvuruları alınacak. Yayımlanan duyurularda başvuru şartları, takvim, tercih işlemleri ve atama sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.

MEB İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ

2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçinde İlçe Grupları Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme takvimi açıklandı. Takvime göre ön başvuru süreci 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 24 Temmuz 2026 günü saat 16.00'da sona erecek. Tercih başvuruları ise 27 Temmuz 2026 tarihinde alınmaya başlanacak ve 29 Temmuz 2026 günü saat 16.00'ya kadar devam edecek. Mazerete bağlı yer değiştirme atamaları 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yapılacak.

Yaz tatili öğretmen tayin başvuru takvimi belli oldu! İl içi ve iller arası mazerete bağlı atamalar ne zaman?

MEB İLLER ARASI ATAMA TAKVİMİ

2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme takvimi kapsamında ön başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 24 Temmuz 2026 günü saat 16.00'da sona erecek. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, 4 Ağustos 2026 ile 7 Ağustos 2026 saat 16.00 arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek, ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 12 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

Yaz tatili öğretmen tayin başvuru takvimi belli oldu! İl içi ve iller arası mazerete bağlı atamalar ne zaman?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.

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