Yeni karara göre İstanbul ve Ankara'da berberler ve kuaförler pazar günü kapalı olacak

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermesinin ardından vatandaşlar kuaförler pazar günü kapalı olup olmadığını araştırırken uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

Berber, kuaför ve güzellik salonları için tatil kararı! Bakanlık duyurdu: Valilikler belirleyecek

Berber, kuaför ve güzellik salonları için tatil kararı! Bakanlık duyurdu: Valilikler belirleyecek

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olacak olmasıyla beraber pazar günü kuaföre gidecek olanlar açık olup olmadığına dair araştırmada bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında "Ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alınmıştır" derken gün de belli oldu.

KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI?

Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri kapalı olurken kapatmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz ise berberlerin pazar günü kapalı olacağını şu sözlerle açıklamıştı:

"Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın konuyla ilgili duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi."