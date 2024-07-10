Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yeni karara göre İstanbul ve Ankara'da berberler ve kuaförler pazar günü kapalı olacak

Yeni karara göre İstanbul ve Ankara'da berberler ve kuaförler pazar günü kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni karara göre İstanbul ve Ankara&#039;da berberler ve kuaförler pazar günü kapalı olacak
Berber, Kuaför, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermesinin ardından vatandaşlar kuaförler pazar günü kapalı olup olmadığını araştırırken uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olacak olmasıyla beraber pazar günü kuaföre gidecek olanlar açık olup olmadığına dair araştırmada bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında "Ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alınmıştır" derken gün de belli oldu.

KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI?

Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri kapalı olurken kapatmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Yeni karara göre İstanbul ve Ankara'da berberler ve kuaförler pazar günü kapalı olacak - 1. Resim

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz ise berberlerin pazar günü kapalı olacağını şu sözlerle açıklamıştı:

"Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın konuyla ilgili duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi."

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Acılı aile göz yaşları ile anlattı! Son sözü 'anne hakkını helal et' oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
EURO 2024'te finale kalan ilk takım İspanya olurken rakibi bu akşam belli olacak - HaberlerEURO 2024'te finale kalan ilk takım İspanya olurken rakibi bu akşam belli olacakÇanakkale Valisi olan İlhami Aktaş, Resmi Gazete kararı ile Kocaeli Valiliğine atandı - HaberlerÇanakkale Valisi olan İlhami Aktaş, Resmi Gazete kararı ile Kocaeli Valiliğine atandıKocaeli Valiliği yapan Seddar Yavuz'un yeni görev yeri Malatya Valiliği oldu - HaberlerKocaeli Valiliği yapan Seddar Yavuz'un yeni görev yeri Malatya Valiliği olduTokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Temmuz Resmi Gazete kararıyla Elazığ Valiliğine atandı - HaberlerTokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Temmuz Resmi Gazete kararıyla Elazığ Valiliğine atandıEski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Resmi Gazete kararıyla Diyarbakır Valiliğine atandı - HaberlerEski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Resmi Gazete kararıyla Diyarbakır Valiliğine atandıVali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandı - HaberlerVali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandı
Sonraki Haber Yükleniyor...