Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı. Takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başvuru süreci şubat ayında başlayacak. Adayların süreci en doğru şekilde yönetebilmesi için YKS başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde incelemesi gerekiyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 yılında üniversite kapısını aralamak isteyen milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru maratonu yakın zamanda başlayacak. Sürecin ayrıntılarına YKS başvuru kılavuzunda yer verilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı. YKS’de başvurular ise 6 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta sona erecek.

YKS OTURUMLARI HAZİRAN AYINDA GERÇEKLEŞECEK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

