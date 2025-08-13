YKS tercihleri saat kaçta bitiyor? Tercihlerde son gün!

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi, üniversite hayali kuran adaylar için kritik bir süreçte son gününe ulaştı. ÖSYM’nin belirlediği takvim doğrultusunda tercihlerini tamamlamayanlar için süre daralırken "YKS tercihleri saat kaçta bitiyor?" belli oldu.

YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2025 YKS tercih süreci, ÖSYM tarafından 1 Ağustos’ta başlatılmıştı. Bugün, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü, saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, bu saate kadar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini tamamlamak zorunda.

ÖSYM’nin resmi duyurusuna göre tercih süresi uzatılmayacak, bu nedenle adayların işlemlerini son dakikaya bırakmamaları önem taşıyor.

Adaylar, TYT, AYT ve YDT puan türlerine göre en fazla 24 tercih yapabiliyor.

YKS TERCİHLERİ EN SON SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?

YKS tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapılabiliyor.

13 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar tamamlanması gereken tercihler, bu saatten sonra sistemin kapanmasıyla kabul edilmeyecek. Adayların, tercihlerini kaydettikten sonra ekran üzerindeki uyarıları takip ederek işlemleri sonlandırmaları gerekiyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, tercih sonuçları için resmi bir tarih vermedi. Geçmiş yıllara bakıldığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.