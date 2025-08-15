2025 YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı! YÖKDİL açıklandı mı?

YÖKDİL/2 sınavına giren binlerce aday için geri sayım bitti. Sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre sonuçlar bugün (15 Ağustos 2025) açıklanacak. Peki ÖSYM ile YÖKDİL sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte merak ettiğiniz soruların cevapları.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavıdır. Kısaltması ise YÖKDİL olarak bilinir: Yükseköğretim Kurulunun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır.

YÖKDİL SONUÇLARI NERELERDE GEÇERLİ?

YÖKDİL puanı; yüksek lisans ve doktora başvurularında, doçentlik başvurularında ve bazı kurumların yabancı dil yeterlilik değerlendirmelerinde geçerli oluyor. Akademik kadrolara başvuru yapacak adaylar için de büyük önem taşıyor.

YÖKDİL 2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenebilir.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçlar bugün saat 10.00'da açıklanacak.