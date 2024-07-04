Yüksek Sosyete dizisinde Can Koran (Bey) karakteri tekne kazası sonucu öldü

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2024 15:56 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 16:08 - Güncelleme:

Yüksek Sosyete, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

2016 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yüksek Sosyete dizisinin yeniden ekranlarda yer almasıyla beraber izleyiciler yeni bölümleri yakından takip etmeye başladı. Hazar Ergüçlü ve Engin Öztürk'ün başrolünde yer aldığı dizide Can Koran karakteri öldü mü, neden gündeme geldi.