Yüksek Sosyete dizisinde Can Koran (Bey) karakteri tekne kazası sonucu öldü
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
2016 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yüksek Sosyete dizisinin yeniden ekranlarda yer almasıyla beraber izleyiciler yeni bölümleri yakından takip etmeye başladı. Hazar Ergüçlü ve Engin Öztürk'ün başrolünde yer aldığı dizide Can Koran karakteri öldü mü, neden gündeme geldi.
Star Tv ekranlarında yayınlanan Yüksek Sosyete dizisi 2016 yılında ekranlara gelmeye başlamıştı. Ozan Dolunay ve Meriç Aral'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizide Can'ın ölüm sebebi izleyicilerin merak konusu oldu.
YÜKSEK SOSYETE CAN KORAN KARAKTERİ ÖLDÜ MÜ?
Star Tv ekranlarında yayınlanan Yüksek Sosyete, eski bölümleri ile yeniden ekranlara gelmeye başladı. Seyircilerin heyecanla takip ettiği dizide yer alan Can karakteri, tekne kazası sonucu ortalıktan kaybolur.
Cansu, Kerem'e doğruları açıklayamadan abisi Can'ın kaza yaptığını öğrenir ve aramalara başlar. Aramalar sonucu haber alınamayan Can'ın hayatını kaybettiği ortaya çıkıyor.
YÜKSEK SOSYETE OYUNCU KADROSU
Star TV'de yayınlanan dizide yer alan isimler şöyle:
Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Meriç Aral, Ozan Dolunay, Hakkı Ergök, Zuhal Olcay, Aliye Uzunatağan, Özgün Çoban, Gülşah Çomoğlu, Nihat Altınkaya, Ceyda Tepeliler, Seren Deniz Yalçın, Taner Barlas, Hülya Gülşen Irmak ve Emre Kezik.
NE ZAMAN FİNAL YAPTI?
Heyecanla izlenen Yüksek Sosyete dizisi 1 sezon yayınlanarak 24 Aralık 2016 tarihinde ekranlara veda etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi