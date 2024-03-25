Yüzde 1 oy kaç kişi yapar? 31 Mart seçimlerinde İstanbul’da ve Ankara’da yüzde 1 kaç oy ediyor?

Yüzde 1 oy kaç kişi yapar, %1 kaç oy yapıyor? | 31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı. Artık seçmen saatleri saymaya başladı. Seçim öncesi son anketler kontrol edilirken oy oranlarına göre adayların alacağı oy sayıları da hesaplanmaya başladı. Peki, yüzde 1 oy kaç kişi yapar? İşte detaylar…

Yüzde 1 oy kaç kişi yapar? Seçim oy oranları yerel seçimde il bazlı olarak daha yakından takip edilmektedir. Peki, İstanbul’da ve Ankara’da yüzde 1 oy kaç kişi yapar? İşte ayrıntılar…

YÜZDE 1 OY KAÇ KİŞİ YAPAR?

Yüzde 1 oyun kaç kişi yaptığını öğrenebilmek için öncelikle seçmen sayısını hesaplamak gerekir. Bu haberimizde İstanbul ve Ankara üzerinden yüzde 1’lik oy oranının kaç kişilik oy olduğunu hesaplayacağız.

İSTANBUL’DA YÜZDE 1 OY KAÇ KİŞİ YAPAR?

İstanbul’da seçmen sayısı 11 milyon 314 bin 534’tür. Toplam seçmenin yüzde 85’inin oy kullanacağını varsayarsak, kullanılan toplam oy 9,5 milyon civarı olacaktır. 9,5 milyon oyun yüzde 1’i ise 95 bin oy yapmaktadır.

ANKARA’DA YÜZDE 1 OY KAÇ KİŞİ YAPAR?

Ankara’da seçmen sayısı 3 milyon 935 bin 129’dur. Toplam seçmenin yüzde 85’inin oy kullanacağını varsayarsak, kullanılan toplam oy 3,5 milyon civarı olacaktır. 3,5 milyon oyun yüzde 1’i ise 35 bin oy yapmaktadır.

SEÇİME KAÇ PARTİ KATILACAK?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.