İstanbul'da kaç kişi oy kullanacak 2024? 31 Mart seçimlerinde İstanbul seçmen sayısı kaç?

İstanbul'da kaç kişi oy kullanacak 2024? | 31 Mart’ta seçim sonucu en çok merak edilen iller arasında İstanbul yer alıyor. İstanbul için birçok seçim anketi yapılmaya devam ederken, vatandaşlar oy oranlarına göre oy kullanacak seçmen sayısını da hesaplamaya başladı. Peki, İstanbul'da kaç kişi oy kullanacak? İşte İstanbul’da oy kullanacak seçmen sayısı!

İstanbul'da kaç kişi oy kullanacak 2024? İstanbul’da milyonlarca seçmen 31 Mart’ta sandığa gidecek. Seçmen büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve il meclis üyelerini seçmek üzere oy kullanacak. Peki, İstanbul'da oy kullanacak seçmen sayısı kaçtır? İşte detaylar…

İSTANBUL'DA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçim için İstanbul’da oy kullanacak seçmen sayısı 11 milyon 314 bin 534’tür. Geçmiş seçimlerde ortalama yüzde 85’lik katılım oranına ulaşılmıştır. Bu seçimde de yüzde 85’lik katılım oranı sağlandığını varsayarsak, seçimde toplam 9,5 milyon civarı seçmen oy kullanacaktır.

2019’DA İSTANBUL SEÇMEN SAYISI KAÇTI?

2019’da yapılan yerel seçimde İstanbul’daki seçmen sayısı 10 milyon 570 bin 939 idi. Oy kullanan seçmen sayısı ise 8 milyon 547 bin 74 kişidir. Seçimde 319 bin 540 oy geçersiz veya boş sayılmıştır.

İBB ADAYLIKLARI

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, Cumhur İttifakı'nın adayı Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum olurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mevcut İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi'nin adayı ise Ülkü Ocakları eski başkanı Azmi Karamahmutoğlu'dur. Millet Partisi adayı Hasan Hüsnü Güner olarak açıklanırken, İYİ Parti adayı İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu olarak açıklandı. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi 107 yerde ortak girme kararı aldı, İstanbul için ise Saadet Partisi'nin adayı 2023 seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen Birol Aydın aday olarak açıklandı. Liberal Demokrat Parti ise 11 Şubat'ta yaptığı açıklama ile seçime bağımsız aday ile gireceklerini ve adaylarının Merve Karataş olduğunu açıkladı. Memleket Partisi 17 Şubat 2024 tarihinde Berk Hacıgüzeller'i aday olarak açıkladı. DEM Parti adayı ise Meral Danış Beştaş oldu.