Yerel seçimde baraj var mı? 31 Mart 2024 yerel seçimde baraj yüzde 7 mi yüzde 10 mu?

Yerel seçimde baraj var mı? | 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde baraj var mı yok mu merak ediliyor. Genel seçimlerde seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirilmişti. Peki, yerel seçimde baraj var mı? Ayrıca yerel seçimde baraj yüzde 10 mu yüzde 7 mi araştırılıyor. İşte merak edilen yerel seçimde baraj konusu ile ilgili bilgiler…

Yerel seçimde baraj var mı, yüzde 7 mi 10 mu? Siyasi partilerin il-ilçe adaylarını ve meclis üyesi adaylarını belirledi. Türkiye 31 Mart’ta seçime giderken kafalarda soru işareti olan baraj konusu merak ediliyor. Peki, Yerel seçimde baraj var mı? İşte detaylar…

YEREL SEÇİMDE BARAJ VAR MI?

Genel seçimde olan TBMM milletvekillerinin meclise girebilmesi için partinin alması gereken baraj oy oranı yerel seçimde de geçerlidir. Ancak genel seçimde baraj yüzde 7 iken, yerel seçimde ise baraj 10’dur. Yerel seçimdeki yüzde 10’luk baraj, il meclis üyelerini belirlemek için hesaplanır.

YEREL SEÇİMDE MECLİS ÜYELERİ NASIL SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Belediye meclisi üyeleri seçimlerine ilişkin tutanakların ilçe seçim kurullarınca birleştirilmesi

MADDE 23- a) İlçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen tutanakları geldikçe almakla beraber, aralıksız olarak çalışır ve sandık tutanaklarını ilçe belediyesi ve varsa beldeler itibarıyla birleştirmeye devam eder. En son sandık tutanağı geldikten sonra ilçedeki bütün sandık tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak bunun sonucu SEÇSİS'te elektronik ortamda BM/3 (Örnek: 62) ve BM/3-Ek (Örnek: 62/Ek1) sayılı tutanaklara işlenir.

Tutanağın altı Kurul başkanı ve üyelerince imzalanır (2972/21).

b) Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, birleştirme tutanağının birinci ilçe seçim kurulunca düzenlenerek kazananlara tutanak verilmesi gerektiğinden, diğer ilçe seçim kurulları kendilerine bağlı bulunan sandıkların sonuçlarını yine SEÇSİS'te elektronik ortamda BM/3 (Örnek: 62) ve BM/3-Ek (Örnek: 62/Ek1) sayılı tutanaklarda birleştirmekle beraber bu tutanağın bir örneğini derhal birinci ilçe seçim kurulu başkanlığına verirler.

c) Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçlara göre; SEÇSİS kapsamında belediye meclisi üyeleri seçiminde ilçe birleştirme tutanağı [BM/4 (Örnek: 62/A), BM/4-Ek (Örnek: 62/A-Ek1 Kurullar toplamı)] düzenleyerek birleştirme işlemini yapar.

İl genel meclisi üyelikleri seçimlerine ilişkin tutanakların birleştirilmesi

MADDE 24- İl genel meclisi üyelikleri seçimlerine ilişkin tutanakların birleştirilmesinde 23'üncü maddede açıklanan yöntem uygulanır. Ancak bu seçimlerde seçim çevresi ilçe olduğundan birleştirme işlemi ilçe itibarıyla yapılır ve o ilçe sınırları içindeki köylerin adları ile buralardaki sandıkların numaraları da SEÇSİS'te elektronik ortamda İG/3 (Örnek: 62), İG/3-Ek (Örnek: 62/Ek1) sayılı tutanaklara işlenir.

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri belediye meclisi üyeliklerinin hesabı

MADDE 25- Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri belediye meclisi üye sayısını belirlemek için SEÇSİS kapsamında bulunan BM/9-Ek (Örnek: 66/Ek) ve BM/9 (Örnek: 66) sayılı çizelgeler kullanılır. Belirleme işlemleri aşağıdaki sıraya göre yapılır ve sonuçlandırılır.

A) BM/9-Ek (Örnek: 66/Ek) sayılı çizelgenin ilgili bölümlerinde:

a) Seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamı,

b) Geçerli oy toplamının 10'a bölünmesi suretiyle bulunacak "onda birlik baraj" sayısı,

c) Seçime katılan siyasi partilerin alfabe sırasına göre adları,

ç) Bağımsız adayların ad ve soyadları,

d) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları karşısına,

- Aldıkları geçerli oy sayısı,

- Onda birlik baraj sayısı,

- Aldıkları geçerli oy sayısından, baraj sayısının çıkarılmasından sonra kalan sayı, (çıkarma işlemi sonucu bir sayı kalmıyorsa " - " şeklinde işaret konulur.) işlenir.

Kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde belediye meclisi üyeliği seçiminde geçerli oyların en çoğunu almış olan siyasi partinin kontenjan adayları belediye meclisi üyeliğini kazanmış olurlar (2972/23-a).

B) BM/9 (Örnek: 66) sayılı çizelgede:

a) Çıkarma işleminden sonra geriye kalan ve SEÇSİS kapsamında bulunan BM/9-Ek (Örnek: 66/Ek) sayılı çizelgede gösterilen siyasi partiler ile bağımsız adayların adları ve aldıkları geçerli oy sayısından baraj sayısı çıktıktan sonra kalan sayı SEÇSİS kapsamında bulunan BM/9 (Örnek: 66) sayılı çizelgenin (1) işaretli bölümünde ayrılmış bulunan yere işlenir.

b) Her partinin baraj sayısı çıktıktan sonra kalan geçerli oyları önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... şeklinde bölünür. Bölme işlemine, seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısından, o çevre için gösterilmesi gereken kontenjan sayısı çıktıktan sonra elde edilecek sayıya ulaşılıncaya kadar devam edilir. Bölme işlemleri sonunda bulunan paylar 1/1, 1/2, 1/3... gibi gösterilen hanelere işlenir.