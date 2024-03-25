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Ankara’da kaç kişi oy kullanacak 2024? 31 Mart seçimlerinde Ankara seçmen sayısı kaç?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara’da kaç kişi oy kullanacak 2024? 31 Mart seçimlerinde Ankara seçmen sayısı kaç?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara’da kaç kişi oy kullanacak 2024? | 31 Mart’ta seçim sonucu en çok merak edilen iller arasında Ankara yer alıyor. Ankara için birçok seçim anketi yapılmaya devam ederken, vatandaşlar oy oranlarına göre oy kullanacak seçmen sayısını da hesaplamaya başladı. Peki, Ankara’da kaç kişi oy kullanacak? İşte İstanbul’da oy kullanacak seçmen sayısı!

Ankara’da kaç kişi oy kullanacak 2024? Ankara’da milyonlarca seçmen 31 Mart’ta sandığa gidecek. Seçmen büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve il meclis üyelerini seçmek üzere oy kullanacak. Peki, Ankara’da oy kullanacak seçmen sayısı kaçtır? İşte detaylar…

ANKARA’DA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçim için Ankara’da oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 874’tür. Geçmiş seçimlerde ortalama yüzde 85’lik katılım oranına ulaşılmıştır. Bu seçimde de yüzde 85’lik katılım oranı sağlandığını varsayarsak, seçimde toplam 3,5 milyon civarı seçmen oy kullanacaktır.

2019’DA ANKARA SEÇMEN SAYISI KAÇTI?

2019’da yapılan yerel seçimde Ankara’da seçmen sayısı 3 milyon 925 bin 129 idi. Oy kullanan seçmen sayısı ise 3 milyon 263 bin 648 kişidir. Seçimde 98 bin 993 oy geçersiz veya boş sayılmıştır.

Ankara’da kaç kişi oy kullanacak 2024? 31 Mart seçimlerinde Ankara seçmen sayısı kaç? - 1. Resim

31 MART’TA ANKARA’DA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 25 ilçenin belediye başkanı seçilecektir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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