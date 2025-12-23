Kış mevsiminin en sert dönemlerinden biri olarak bilinen zemheri, hava sıcaklıklarındaki belirgin düşüşle birlikte etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurt genelinde sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Zemheri soğukları anlamı ve etkili olacağı tarihler merak ediliyor.

Aralık ayının son günleriyle birlikte halk arasında “zemheri soğukları” olarak adlandırılan dönem başladı. Yeni haftada sıcaklıkların hızla düşmesi, bazı bölgelerde kar ve don olaylarının görülmesi beklenirken “Zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter?” merak ediliyor.

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?

Zemheri, geleneksel halk takvimine göre 22 Aralık’ta başlar ve 30 Ocak’a kadar sürer. Kış mevsiminin en soğuk dönemi olarak kabul edilen bu süreçte, özellikle gece sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanır. Gündüzleri nispeten daha ılıman geçen bölgelerde bile sabah ve akşam saatlerinde sert soğuklar etkili olur.

Meteorolojik verilere göre zemheri döneminde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inebiliyor. Bu yıl da özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde soğukların daha belirgin hissedilmesi bekleniyor. Kars ve Ardahan gibi illerde sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

Zemheri ne zaman başlar ne zaman biter? Zemrehi soğukları başladı

ZEMHERİ SOĞUKLARI NEDİR?

Zemheri soğukları, kış mevsiminin en sert ve en uzun süreli soğuk hava dalgasını ifade eder. Bu dönemde hava sıcaklıkları hızla düşerken, yağışlar yağmurdan kara dönüşebilir. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi sık rastlanan bir durumdur.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına göre, yeni haftada yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde kar beklenirken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapıldı.

Zemheri ne zaman başlar ne zaman biter? Zemrehi soğukları başladı

ZEMHERİ NE ANLAMA GELİR?

Zemheri kelimesi, halk arasında “kışın en sert zamanı” anlamında kullanılır. Arapça kökenli olan bu sözcük, soğuk ve dondurucu hava koşullarını ifade eder. Türk kültüründe zemheri, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için dikkat edilmesi gereken bir dönem olarak bilinir.

Bu dönemde soğuk havanın yanı sıra sis, pus ve don olayları da sık görülür. Özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşan buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açabilir. Bu nedenle zemheri süresince vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi önerilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası