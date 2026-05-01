70'li yıllarda yayınladığı albümler ile tanınan Tülay Özer, hayatını kaybetti. Aynı zamanda Zerrin Özer'in ablası olan sanatçı, "Büklüm Büklüm", "İkimiz Bir Fidanız", "Kalbime Sana Vermiştim", "Niye Çattın Kaşlarını" gibi şimdi bile hâlâ dinlenen şarkıları ilk seslendiren isimdi. Peki, Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer kimdir?

Asıl mesleği muhasebecilik olan Tülay Özer, 10 Aralık 1946 tarihinde dünyaya geldi, profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı. Tülay, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer adında dört kız kardeşin en büyüğüdür.

İlk 45'liğini 1974'te Gel Artık - Niye Çattın Kaşlarını ismiyle çıkardı. 1975 yılı sanatçının çıkış yılı oldu ve aynı yılın başında Kent Plak etiketiyle yayınlanan İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit 45'liği ile hızlı çıkış yaptı. İlk kez sahne aldığı İzmir Fuarı'nda bu başarısı karşılığında Altın Plak Ödülü aldı. Bu yılın sonlarında çıkardığı ikinci hit eseri olan Deli Etme Beni Aşk - Neden Ayrıldık 45'liği ile 1976 yılına da damgasını vuran Tülay Özer, bir ucu anadolu pop akımına diğer ucu arabesk müziğe dayandırılan Esin Engin aranjeli şarkıları seslendirdi. Ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi bestecilerin Esin Engin aranjeli olan bu çizgideki şarkıları yeniden yorumladı.

İlk LP'si Kent etiketi ile 1976'da yayınlandı. İkinci LP'si Seven Ağlatılmaz yine bu şirket tarafından yayınlandığı yıl olan 1978'in sonunda, bu kez bir Sezen Aksu bestesi olan "Büklüm Büklüm" teklisini 45'lik yaparak plak listelerinin yine fakat son kez zirvesine kuruldu.

Yıllarca çalıştığı Kent Plak şirketinden ayrılan sanatçı, Yaşar Plak etiketiyle Pop-Arabesk tarzında yayınlanan son LP'si Kalbimdeki Sevgili adlı albümle umduğu çıkış başarının gerisinde kaldı ve müzik çalışmalarına uzun bir ara verdi.

Evlenen ve 1985 yılında Hakan adlı bir erkek çocuk annesi olan sanatçının, 80'lerin sonları ve 90'larda yaptığı birkaç albüm çalışması daha oldu ancak ses getirmedi. Tülay'ın yorumculuk bağlamında son çalışması, 2010 yılında kız kardeşi Zerrin Özer'in süpervizörlüğünde gerçekleştirilen Her Devrin Devleri adlı pop türündeki tribute albümde Kıraç ile gerçekleştirdikleri düette söylediği "Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim" adlı parça olmuştur.

