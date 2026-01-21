Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta Macar rakibi Anna Bondar’ı 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Milli tenisçi, 3. turda Kazakistanlı Yulia Putintseva ile karşılaşacak. Peki, Zeynep Sönmez–Yulia Putintseva maçı ne zaman?

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ikinci tur mücadelesinde Macar Anna Bondar’ı 6-2 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık’ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu. Tarihe geçen bu sonuç ardından Zeynep Sönmez–Yulia Putintseva maçının tarihi merak ediliyor.

Zeynep Sönmez, Yulia Putintseva ile karşılaşacak! Avustralya Açık 3. tur maçı ne zaman?



AVUSTURALYA AÇIK 3.TUR MAÇI NE ZAMAN?



Turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde dünya 94 numarası Putintseva ile klasmanın 60. basamağındaki Elsa Jacquemot karşılaştı. Fransız rakibini 6-1 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup eden Putintseva tur atladı.

Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

Zeynep Sönmez, Yulia Putintseva ile karşılaşacak! Avustralya Açık 3. tur maçı ne zaman?

4.TURA YÜKSELEN İLK İSİM

23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.





Haberle İlgili Daha Fazlası