Zeynep Sut kimdir, neden öldü? Cesedi battaniyeye sarılı bulundu

Mardin'deki olay kamuoyunun gündemine oturdu. Küçük bir kız çocuğu öldü, sebebi ise şüpheli bulundu. Herkes aynı şeyi merak ediyor, Zeynep Sut'a ne oldu, neden öldü? Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Detaylar ise dikkat çekiyor. Peki Zeynep Sut kimdir, cesedini kim buldu? İşte o son gelişmeler...

ZEYNEP SUT KİMDİR?

Zeynep Sut Mardin'in Derik ilçesinde dünyaya geldi. 12 yaşındaydı. Ailesi ile Mardin'de ikamet eden küçük kızın iki de engelli kardeşi var.

ZEYNEP SUT'A NE OLDU, ÖLÜM SEBEBİ NE?

İddiaya göre talihsiz kız Derik ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'ndeki kurumuş bir dere yatağında ölü olarak bulundu. Zeynep'in cansız bedeni ailesi tarafından fark edildi. Durum hemen yetkililere haber verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Zeynep Sut'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölüm sebebi ise şüpheli bulundu.

ZEYNEP SUT'UN CESEDİ NEREDE BULUNDU?

Zeynep Sut’un anne ve babasının olay günü engelli kardeşlerinin tedavisi için Şanlıurfa'ya gittikleri öne sürüldü. Küçük kızın ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra yerleştirip, dere yatağının kıyısına gittiği iddia edildi. Hastaneden dönen aile evde kızlarını göremeyince aramaya çıktığını, Zeynep'in cansız bedenini ise kayalıkların aşağısında yer alan dere yatağında bulduklarını söyledi.

CESEDİ BATTANİYEYE SARIP ARABAYA KOYDU!

Babasının, Zeynep'in cansız bedenini battaniyeye sarıp arabasının arka koltuğuna koyduğu öğrenildi.

GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Zeynep Sut'un ölüm sebebi şuan için şüpheli bulunuyor. Olayla ilgili geniş çağlı bir soruşturma başlatıldı. Gerçeğin otopsi raporunun ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.