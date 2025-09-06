Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli kulübün dünya futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane ile ön anlaşma sağlandığı iddiası gündeme geldi. Peki, Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye mi geliyor? İşte, detaylar...

Sarı-lacivertli kulüp, milli ara haftasında yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken Zinedine Zidane’ın adı Fenerbahçe ile anılmaya başladı. 

Fransız efsanenin İstanbul’a gelmeye hazırlandığını öne sürülürken Zidane Fenerbahçe ile anlaştı mı merak ediliyor.

ZİNEDİNE ZİDANE FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğu için arayışlarına devam ederken Sabah'ın haberine göre, Zinedine Zidane ile ön anlaşma sağlandı ve maaş ile sözleşme detayları üzerinde görüşmeler sürüyor. Fransız teknik adamın Fenerbahçe’nin teklifine olumlu cevap verdiği belirtildi. 

Sportif direktör Devin Özek’in Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine yönetim, Zidane ile masaya oturduğu öne sürüldü. 

53 yaşındaki teknik adamın, geçen sezon Al-Hilal’den 100 milyon euroluk astronomik bir teklifi reddetmişti. 

ZİNEDİNE ZİDANE FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe, Zidane ile ön anlaşma sağladığı maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler sürdüğü iddia edildi. Resmi bir duyuru henüz yapılmadı ancak tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Zidane öncesinde Fenerbahçe, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco gibi isimlerle temasa geçti. Ancak Spalletti’nin ailesel nedenlerle teklifi reddetmesi ve diğer adaylarla görüşmelerin sonuçsuz kalması, yönetimi Zidane’a yöneltti. Yerli adaylar arasında ise İsmail Kartal öne çıkıyor. Kartal’ın 31 Ağustos’ta asbaşkan Hamdi Akın ile yaptığı görüşmede göreve hazır olduğunu belirttiği biliniyor.

Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışında bir diğer isim olan Sebastian Hoeness’in Stuttgart’taki başarısı dikkat çekse de, Alman teknik adamın Fenerbahçe’ye sıcak bakmadığına dair haberler gündeme geldi.

ZİNEDİNE ZİDANE KİMDİR?

Zinedine Zidane, 23 Haziran 1972’de Marsilya’da doğdu. Cezayir asıllı Fransız eski futbolcu ve teknik direktör, "Zizou" lakaplı Zidane, zarif oyun tarzı, pas yeteneği ve top kontrolüyle tüm zamanların en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilir.

Futbolculuk kariyerinde Cannes, Bordeaux, Juventus ve Real Madrid’de oynadı. 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası’nı Fransa ile kazandı. 1998 Ballon d’Or ödülünü aldı. 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde attığı ikonik vole golüyle hafızalarda yer edindi.

Teknik direktörlükte Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga ve diğer kupalarla tarihe geçti. 2021’de Real Madrid’den ayrıldı ve son olarak Fenerbahçe ile adının anıldığı iddia ediliyor. Evli ve 4 erkek çocuğu bulunuyor.

 

